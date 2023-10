Mit der Stockerauer Au auf Tuchfühlung

Strahlende Herbstsonne blinzelt durch die Blätter, überall liegen Kastanien und knisterndes Laub, man kann den Herbst mit allen Sinnen spüren: Besseres Wetter hätte der Stockerauer Autag kaum bieten können. Die Au zeigte sich von ihrer besten Seite und die Menschen, die sie bewirtschaften und pflegen, taten es ihr gleich. Das ging schon los, als einen Waldwichtel Wastl mit seiner freundlichen Begleiterin Marion Roll begrüßte und neben dem Stationenplan auch gleich die eine oder andere Info über die Au austeilte. „Ich freue mich schon besonders drauf, wenn der Strauchwipfelweg offen ist, weil ich den so gerne gehe“, berichtet Wichtel Wastl.

Waldwichtel Wastl und Marion Roll begrüßten Felix und noch viele andere Besucher in der Au. Foto: Christine Stadler

Wer zur rechten Zeit am rechten Ort war, hatte das Glück, Stadtrat Herwig Hödl zu treffen, der auch der lokale Jagdleiter ist. Er war mit Falkendame Heidi und Hund Attila sowie den Burschen Maximilian, Moritz und Markus beim Autag. „Ich bin eigentlich als Gast da, aber da es nur 120 Falkner in Österreich gibt, plaudere ich gern mit den Leuten über dieses immaterielle Kulturerbe“, erklärt er lachend, während Heidi lautstark mitzureden versucht oder mit kurzem Aufflattern zeigt, dass sie findet, dass sie weitergehen sollten.

Die erste offizielle Station sieht dann so gar nicht nach dem aus, was man in den Donauauen so erwartet: Stefan Schmidt steht mit einem Pavillon an einem Feldrand. Der Biobauer hat einiges an Gemüse von seinen heimischen Feldern mitgebracht und nutzt die Gelegenheit, um die Wichtigkeit der Zwischenpflanzung für die Verhinderung von Bodenerosion und den gesunden Nährstoffhaushalt zu erklären.

Direkt aus dem Feld ausgestochen zeigt Stefan Schmidt, mit welchen Pflanzen das Feld aktuell grünt und wie tief diese in den Boden ragen. Foto: Christine Stadler

Schmidt ist es wichtig, gemeinsam mit der Organisation BodenLeben, in der sich 360 Landwirte zusammengetan haben, Wissen über die biologische Landwirtschaft zu vermitteln. Da dürfen schon mal die Besucher, darunter auch Bürgermeisterin Andrea Völkl, ein Stück Ölrettich frisch vom Feld kosten.

Ein Stück weiter durch die farbenfrohe Au, vorbei an Informationstafeln zu den unterschiedlichen Lebensräumen und der Fauna und Flora, die Teil dieses besonderen Ökosystems sind, geht es zur nächsten Station. Wie ein Pilz sieht das Gebäude aus, vor dem Leopold Poisinger steht, ein großer und runder weißer Raum auf einem rötlichen Fuß. Doch das blaue Tor verrät gleich: Hier ist das Wasserwerk Stockerau.

Als Leiter des Wasserwerks kann Poisinger interessierten Besuchern wie Lena, Lisa und Harald natürlich bestens erklären, wie die Wasserversorgung der Stadt funktioniert und was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert hat. Mit verschiedensten Schaustücken lernten die neugierigen Bürger die unterschiedlichen Teile vom Rohr bis zum Zähler kennen.

Lena, Lisa und Harald hatten viele Fragen an Leopold Poisinger. Foto: Christine Stadler

Diesmal geht es nur wenige Meter weiter, bevor die Besucher zur nächsten Station kommen. Im ersten Moment sieht diese aus wie eine graubraune Wunde mitten in dem grünen Lebensraum Au. Doch dann bemerkt man die Vielzahl an Baumsetzlingen, die in Steigen darauf warten, eingepflanzt zu werden. Blaue Punkte auf dem Boden zeigen an, wo Platz für neue Bäumchen ist.

Das Team von Michael Gruber zeigt, wie man mit dem ungewöhnlichen blauen Werkzeug erst zur festen Erde hinuntergräbt und dann ein Loch aussticht, das genau die richtige Größe für die kleinen Bäumchen hat. Dabei kommen Jung und Alt ganz schön ins Schwitzen, denn die Erde hier in der Au ist sehr fest und gesund. Wieder Erde drauf, gut festdrücken und nächstes Jahr am besten das Bäumchen wieder besuchen kommen. Da machen auch Bürgermeisterin Andrea Völkl und ihre Begleiter gerne mit, freuen sich über das traumhafte Wetter und „dass wir hier für die Zukunft pflanzen“.

Viele kleine Eichenbäumen sollen die Plätze der erkrankten Eschen wieder einnehmen. Da helfen Vizebürgermeister Martin Falb, Michael Gruber, Jakob, Bürgermeisterin Andrea Völkl, Nicole Gröschl, Robert Mauvit und Eli Kopf gern mit. Foto: Christine Stadler

Noch ein Stück weiter entdeckt man einen Heurigentisch um den sich mehrere Familien drängen. Kein Wunder, liegen darauf doch Geweihe von Rotwild, die äußeren Hüllen von Wildschweinhauern und ein Rehschädel mit Geweih und dürfen nicht nur bestaunt, sondern auch berührt werden. Dabei stehen Bernd Sauer und Gabriele Schindler vom Jagdverein und informieren über die vielfältige Tierwelt der Au.

Auch dem Jagdverein stattete Bürgermeisterin Andrea Völkl (3.v.l.) einen Besuch ab und freute sich, dass sie einen Wildschweinhauer halten durfte. Gabriele Schindler und Bernd Sauer (stehend) informierten über ihren Verein. Da hörten Papa Martin mit Marie und Vincent genauso gespannt zu wie Johannes und Julia. Foto: Christine Stadler

Gleichzeitig rühren sie fleißig die Werbetrommel für die Stockerauer Jägerweihnacht am 24. und 25. November rund ums Jagdhaus bei dem für den Verein „Lernen unter Sternen“ gesammelt wird. „Unser Verein bejagt die gesamten 450 Hektar der Au, um die Natur im Gleichgewicht zu halten“, berichtet Sauer von ihrem Beitrag zur Gesundheit des Lebensraums.

Vorbei an dem noch umzäunten Bereich, in dem im Vorjahr die Bäume gepflanzt wurden, geht es in weitem Bogen Richtung Gasthaus Konrad. Die Infotafeln, die entlang des Weges verstreut sind, sorgen dafür, dass die lange Strecke ohne Stationen trotzdem spannend bleibt. Der Ausblick auf den Strauchwipfelweg sorgt schon für Vorfreude. Ob auf dem Hauptweg oder dem Schilfweg, direkt am Wasser entlang geht es auf die Zielgerade. Direkt vor dem Eingang in den Gastgarten warten noch die Mitglieder des Fischereivereins auf Besucher.

Martin Noreck, Obmann Rainer Ockermüller und René Döttl informierten Christina, Johannes und Roland über die Fischvielfalt in der Donau und den anderen Gewässern in der Au. Foto: Christine Stadler

Ob zum Fachsimpeln über heimische Fischarten oder zum Bewundern großer Fänge von Vereinsmitgliedern in der Au, für jeden Besucher nahmen sich Obmann Rainer Ockermüller und sein Team Zeit. Das Bild eines mehr als zwei Meter langen Fisches, der in der Stockerauer Au gefangen wurde, ließ dann doch den einen oder anderen Besucher überlegen, ob die Donau nächstes Jahr wirklich so ein gutes Gewässer zum Schwimmen sei.

Beim vollbesetzten Gastgarten hatte das Team des Gasthaus Konrad alle Hände voll zu tun. Foto: Christine Stadler

Und dann ging es endlich in den Gastgarten vom Gasthaus Konrad. Im angenehmen Halbschatten stärkten sich die Besucher mit kühlen Getränken und regionalen Köstlichkeiten, wie es Stockerau schon vor 125 Jahren tun konnten. So lange gibt es das schmucke Gebäude nämlich schon, das heute von Sabine Pfennigbauer geführt wird.