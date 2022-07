Ein Tag für Liam: Spendenaktion in Unterhautzental

Werbung

Liam ist sieben Jahre alt, Autist und wohnt in Unterhautzental. Er ist oft in seiner eigenen Welt – wie diese aussieht, weiß seine Familie nicht so genau. Um ihn dabei zu unterstützen, etwas mehr Freiheit zu erlangen, benötigt er einen speziell ausgebildeten Hund. Die Familie ist bereits beim „Verein Partner-Hunde Österreich“ angemeldet. Die Ausbildung eines für Liam passenden Hundes beläuft sich auf 20.000 Euro.

Die Familie freut sich über jede Spende, deshalb findet bei Krautgärten 8 in Unterhautzental am 17. Juli von 14 bis 18 Uhr der „Tag für Liam“ statt. Es werden verschiedene Produkte aus eigener Herstellung angeboten.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, hat auch die Möglichkeit, auf das Konto AT78 3284 2000 0752 9332, Raiffeisenbank Sierndorf zu spenden.

