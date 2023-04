„Heimsuchung“: Der in Stockerau gedrehte Film feiert Kino-Premiere

Der psychologische Horrorfilm erzählt die Geschichte einer Familie, die an ihren Problemen zu zerbrechen droht. Der österreichische Regisseur und Drehbuchautor Achmed Abdel-Salam verarbeitet in seinem Spielfilmdebüt autobiografische Erlebnisse. „Es ist eine sehr persönliche Erzählung für mich, da ich bei der Ideenfindung auch aus eigenen Erinnerungen geschöpft habe“, verrät der Wiener Filmemacher.

Worum geht’s? Nach dem Tod ihres Vaters, zu dem die Hauptdarstellerin Michaela, dargestellt von Cornelia Ivancan, seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, muss sie sich um die Verwertung des leer stehenden Elternhauses kümmern. In den wenigen Tagen, die die Protagonistin dort mit ihrer achtjährigen Tochter Hanna, gespielt von Lola Herbst, verbringt, wird sie immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Mutter und Tochter haben kein sehr gutes Verhältnis zueinander. Die trockene Alkoholikerin versucht, in der gemeinsamen Zeit das Vertrauen ihrer Tochter zurückzugewinnen. Doch wird diese neue Idylle immer wieder von mysteriösen Vorfällen gestört.

Vier Monate in der Stockerauer Au gedreht

Ein Großteil dieses Psychodramas wurde in Stockerau gedreht. Auf der Suche nach einem geeigneten Objekt für das Elternhaus wurde das Filmteam in der Stockerauer Au fündig. Das verlassen wirkende Gebäude in der Nähe des Gasthaus Konrad war für die Innen- und Außenaufnahmen bestens geeignet. Über vier Monate dauerten die Dreharbeiten im Sommer 2021 an diesem Schauplatz.

„Wir haben in der Stockerauer Au unser perfektes Motiv gefunden und erfuhren im Vorfeld und während der Dreharbeiten größte Unterstützung vonseiten der Stadtgemeinde“, freut sich Produzentin Lena Weiss.

Am Dachboden des Hauses, das in der Stockerauer Au steht. Foto: Luna Filmverleih

Der Film, der auch vom Land Niederösterreich gefördert wurde, ist ein „Green Filming Pilotprojekt“. Bei der Produktion wurde darauf geachtet, den CO₂ Ausstoß so gering wie möglich zu halten.

Der Film läuft ab kommendem Wochenende in den österreichischen Kinos an, Premiere ist am 14. April im Wiener Gartenbaukino. In dieser Produktion sind auch einige Komparsen aus dem Bezirk Korneuburg zu sehen. Vielleicht entdeckt ja mancher Kinobesucher den ein oder anderen Bekannten auf der Leinwand.

