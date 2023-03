Häufigste Frage: „Was kommt nach Benziner und Diesel?“

Nach dem stürmischen Samstag spielte das Wetter beim zweiten Autosonntag nach der Corona-Pandemie zum Glück mit. Obmann Herbert Knoth hat diesen noch im Namen des Vereins WISTO organisiert.

So zogen die Besucher von Autohaus zu Autohaus um sich über die neuesten Modelle der Hersteller zu informieren. Die meisten Fragen stellten die Gäste diesmal zu den alternativen Antriebsformen. „Der Autosonntag dient der Orientierung, die Besucher haben die Möglichkeit an einem Tag verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern zu inspizieren. Die häufigste Frage, die heuer gestellt wird: Was kommt nach Benziner und Diesel?“, erklärt Herbert Knoth.

Die Kfz-Werkstattkette Lucky Car öffnete ebenso die Pforten: Die Räumlichkeiten wurden von der Firma Grundschober übernommen und nach viermonatiger Umbauzeit im Jänner aufsperrt. Der Schwerpunkt liegt bei Karosserie- und Lackschäden. „Bei uns ist jede Marke willkommen und selbstverständlich auch Oldtimer“, informiert Geschäftsführer Martin Schwarz.

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt - und so konnten die Interessenten in ganz entspannter Atmosphäre nach dem zukünftigen Auto Ausschau halten.

