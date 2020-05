Am 1. Mai am Abend kam ein Lenker mit seinem Pkw im Kreuzungsbereich Dörfles-Steinbach-Ernstbrunn von der Fahrbahn ab und schlitterte über die Straßenböschung fast bis in den „Steinbach“. Einige Bäumchen und Sträucher hatten das Fahrzeug noch vor dem Wasserlauf aufgehalten. Um 22 Uhr rückte die alarmierte FF Ernstbrunn zum technischen Einsatz aus, barg den schwer beschädigten Pkw mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs und stellte es an der Straße nach Steinbach ab. Die Polizei Ernstbrunn sicherte die Unfallstelle während der Bergungsarbeiten ab und nahm den Unfallhergang auf.