Auwald wurde „erheblich beeinträchtigt“

Im Herbst wurde auf drei Flächen der Stockerauer Au nach dem Eschentriebsterben vor allem die Strauch- und Krautschicht entfernt, um dann junge Stieleichen und Hainbuchen pflanzen zu können (die NÖN berichtete).

Umweltanwalt Wolfgang List ist überzeugt, dass der Kahlschlag und das Häckseln der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs widersprechen. Denn: Die Stockerauer Au ist Teil des Europaschutzgebiets Natura2000. Das Wiener Rechtsanwaltsbüro fordert nun in einem Offenen Brief an Bund, Land, Stadtgemeinde, Umweltanwaltschaft NÖ und Volksanwaltschaft eine Anpassung des NÖ Naturschutzgesetzes an die EU-Richtlinien. Und sendet eine Beschwerde an die EU-Kommission.

Sachverständiger prüfte Maßnahme

Beauftragt wurde List vom Verein „Pro Thayatal“, getragen werden die Rechtskosten von den Grünen-Gemeinderäten Matthias Kubat und Walter Klinger sowie dem „Grün-Alternativen Verein zur Unterstützung von Bürgerinitiativen“ und den Grünen Stockerau. Sachverständiger Egon Zwicker wurde beauftragt, ein Gutachten zu erstellen.

Er kommt zu dem Schluss, die Fauna-Flora-Habitate-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie der EU Vorrang habe gegenüber der forstwirtschaftlichen Nutzung der Stockerauer Au. Er sehe das Schutzgebiet nach der Schlägerung und dem Mulchen von Flächen (insgesamt circa ein Hektar) „erheblich beeinträchtigt“. Es „hätte eine Naturverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müssen, außerdem ist die konkret angezeigte Kahl-Schlägerung und Mulchung von einem Hektar Auwald im Naturschutzgebiet nicht erlaubt“.

BH und Land: „Bescheid ist nicht erforderlich“

Zuvor hat das Rechtsanwaltsbüro die Landesregierung und die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg um Stellungnahme gebeten, ob dem Vorgehen ein naturschutzrechtlicher oder forstrechtlicher Bescheid zugrunde liegt. Das sei nicht erforderlich, lautete die Rückmeldung auch auf NÖN-Nachfrage. Auch Bürgermeisterin Andrea Völkl sprach im November von einer rechtskonformen Maßnahme.

Jetzt bringen Lists Mandanten eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein: Sie fordern „lediglich die Einhaltung der EU-Richtlinien“. Der Umweltanwalt rechnet damit, dass ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird: Die EU hat bereits Österreich aufgefordert, die Umsetzung der Habitat- und Vogelschutz-Richtlinie einzuhalten, zuletzt im September 2022.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.