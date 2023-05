Bezirk Korneuburg: Die Freibäder sind gerüstet

Die Badesaison kommt langsam in Schwung. Zwar gibt es in Korneuburg und Stockerau geheizte Becken, das Wetter spielt aber noch nicht ganz mit. Vollbetrieb bei Naturbadeplätzen gibt es erst im Juni.

Das Berndl-Bad in Korneuburg hat den Freibereich schon seit vergangenem Samstag geöffnet. Bis zu 6.000 Personen dürfen wieder in die Anlage, sagt Geschäftsführer Christoph Peißig. Die für die Besucher sichtbaren Neuerungen sind heuer bescheiden: „Der Parkplatz wurde etwas erweitert“, so Peißig. Allerdings ist ein großes Fest geplant, denn man feiert „Zehn Jahre Florian-Berndl-Bad neu“. Von 16. bis 18. Juni gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene. Da wird das Bad auch zur Galerie: Laut Peißig werden im Foyer und im Gastrobereich rund einen Monat lang Bilder zu sehen sein.

Bis zu 5.000 Besucher dürfen auch heuer wieder ins Stockerauer Bad, Saisonstart ist am 6. Mai, sagt Betriebsleiter Bruno Leimgruber. Größte Neuerung ist der Umbau der Toilettenanlagen, die nun auch behindertengerecht sind. Weil sich herausgestellt hat, dass auch der Kanal desolat war, gab es Verzögerungen bei der Fertigstellung.

Dafür wird es auch heuer wieder „Sport am Montag“ geben. Dabei stellen sich Sportvereine vor und die Kinder können die jeweilige Sportart ausprobieren. Und am Mittwoch kommt für die Kleinen wieder der Kasperl.

Seeschlacht feiert heuer großes Jubiläum

Das Erholungsgebiet Seeschlacht steht heuer ganz im Zeichen eines Jubiläums, sagt der zuständige Referent, der geschäftsführende Gemeinderat Wolfgang Motz (SPÖ). Am 1. Juli wird mit einem großen Festakt gefeiert, dass vor 20 Jahren die Seeschlacht offiziell ein Naturbadegewässer wurde. Passend dazu wurden auch 20 Jungbäume gesetzt. Sonst gab es zahlreiche Renovierungsarbeiten bei Dusch- und Toilettenanlagen und bei der Gastro. Daher wird es den Vollbetrieb nicht schon zum Saisonstart am 1. Mai geben, sondern erst Anfang Juni, sagt Motz.

Aktuell läuft der Verkauf der Saisonkarten. 1.500 Stück werden ausgegeben; das ist auch die maximale Besucherzahl, die aber fast nie erreicht wird. Stolz ist Motz, dass die Preise heuer nicht erhöht wurden.

In Gerasdorf wurde Besucherlimit angehoben

Deutlich mehr Gäste sind heuer beim Badeteich Gerasdorf erlaubt: Statt maximal 150 Karten pro Tag gibt es nun 300. Das Besucherlimit wurde von 1.000 auf 1.500 Badegäste angehoben, erklärt der zuständige SPÖ-Stadtrat Michael Kramer. Die Auslastung wird wie üblich via Live-Bilder von der Badeteichkassa auf der Gemeinde-Website angezeigt. „Offizieller Saisonstart ist Mitte Mai, besonders Mutige können aber schon vorher auf eigene Gefahr ins Wasser“, sagt Kramer.

Dies wurde übrigens im Winter von zahlreichen Sportlern genutzt. Kramer freut sich, dass seine Idee, am Buffet gesunde Speisen statt Schnitzel und Co. anzubieten, im vergangenen Jahr sehr gut angenommen wurde. Somit wird das Angebot auch heuer entsprechend sein. Im Vorjahr wurde die Liegewiese vergrößert und man hat 15 Kabanen errichtet. Aktuell ist man gerade dabei, Bademeister zu rekrutieren.

Korneuburg packt ab 1. Juni die Badehose ein ...

Am 1. Juni öffnet das Korneuburger Werftbad wieder seine Pforten. Wie jedes Jahr ist auch 2023 der Eintritt frei, freut sich Roland Raunig, der Geschäftsführer des Stadtentwicklungsfonds Korneuburg. Die Badefreudigen erwarten eine wunderschöne, große Naturliegewiese, Schirme und Liegen zum Ausleihen (nach Verfügbarkeit), ein cooler Kinderspielplatz sowie Outdoor-Duschen und die Gastro vor Ort. Parkplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. In Korneuburg heißt es dann: „Pack die Badehose ein ...“

Das Bad beim Auteich in Spillern ist privat und wird vom Verein für Erholung, Freizeit und Gesundheit geführt. Rund 250 Mitglieder dürfen das Gelände nutzen, Besucher sind erlaubt.

Ein kleines Freibad gibt es auch in Gaisruck, einer Katastralgemeinde von Hausleiten. Da müssen Besucher aber noch warten, der Badebetrieb startet wohl erst mit Schulschluss.

