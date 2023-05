Traumjob Bademeister oder nur ein Klischee?

Weiße Shorts, weißes T-Shirt, braun gebrannt, Sonnenbrille und Pfeiferl – das ist das typische Klischeebild, das man von Bademeistern hat.

Hinter dem vermeintlichen Traumjob stehen aber vielfältige Herausforderungen. Ganz klar, ein Bademeister muss eine Ausbildung als Wasserretter und in Erste Hilfe haben. Wer aber denkt daran, dass etwa im Stockerauer Bad jeder Bademeister auch eine spezielle Zulassung haben muss, um die Chloranlage bedienen zu dürfen? Auch Wasserproben müssen regelmäßig entnommen werden.

Notfälle: Was die Bademeister bisher erlebt haben

Der Arbeitstag beginnt im Stockerauer Bad schon um sechs Uhr früh, sagt Betriebsleiter Bruno Leimgruber, denn Mähen oder Rasensprengen ist während der Betriebszeiten nicht möglich.

Notfälle gibt es zum Glück nur wenige, zweimal in den letzten fünf Jahren kamen Badegäste in ernste Gefahr. Wenige Meter vor ihm ist eine Frau zusammengebrochen, erinnert sich Jasmin Rahic. Sie war rasch wieder auf den Beinen und fühlte sich ganz okay, Rahic bestand aber auf einen Transport ins Spital. Am Weg dorthin musste sie reanimiert werden, überlebte aber ohne Folgen.

Karl Buchinger musste einen Bewusstlosen aus dem Becken bergen. Er konnte ihn erfolgreich reanimieren.

