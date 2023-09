Abschied vom Sommer und einer durchwachsenen Badesaison

Hitze, aber auch Regentage prägten die Bädersaison. Einzelne Bäder haben bereits zugesperrt, die Betreiber ziehen schon Bilanz: Noch bis Ende September bleibt das Berndl-Bad in Korneuburg geöffnet. „Sollte das Wetter sehr schön sein, könnten es auch einige Tage mehr werden“, sagt Geschäftsführer Christoph Peißig. Mit dem Besucheraufkommen ist er halbwegs zufrieden, „Mai und Juni waren halt sehr durchwachsen“.

Insgesamt dürfte man etwa auf dem Niveau des vergangenen Jahres sein. „Auf die Besucherzahlen vor Corona fehlen uns aber gut 20 Prozent“, so Peißig. Da der Anteil der Wiener unter den Badegästen deutlich gestiegen ist, vermutet er Pools in den eigenen Gärten als Konkurrenz. Ein großer Erfolg war dafür die Zehn-Jahres-Feier der Wiedereröffnung des Bades zusammen mit dem Kinderfest. Ob es auch nächstes Jahr wieder Veranstaltungen geben wird, ist noch nicht geplant, „aber irgendwas machen wir immer“, so Peißig.

Personal schreitet bei Bedarf rasch ein

Glücklich ist der Geschäftsführer, dass es heuer anders als in der vergangenen Saison keine Probleme mit Badegästen gegeben hat. Bei Verstößen gegen die Badeordnung schreite das Personal recht rasch ein, „wir sind auch nicht zimperlich beim Rauswerfen“. Bei Diskussionen werde versucht, „eine Gruppendynamik erst gar nicht entstehen zu lassen“. Verschont geblieben ist man im Berndl-Bad heuer auch von medizinischen Notfällen. „Wespenstiche und Schürfwunden waren gelegentlich zu versorgen“, sagt Peißig.

In Stockerau endete die Badesaison vergangenen Sonntag. „Sie war insgesamt kaum schlechter als im vergangenen Jahr“, sagt der interimistische Betriebsleiter Bruno Leimgruber. Trotz der Hitzetage in Juli und August konnte man den Mai allerdings nicht mehr aufholen.

Pflegeaufwand unabhängig vom Besucherandrang

Dabei machte es bei der Poolpflege kaum einen Unterschied, ob das Bad leer oder gut besucht war. „Der tägliche Aufwand zwischen sechs und neun Uhr ist gleich“, so Leimgruber. Die Böden der Becken müssen trotzdem täglich gesaugt werden, auch die mehrmalige Kontrolle der Wasserqualität muss beibehalten werden. Nicht immer ist das Badevergnügen ungetrübt. „Man hat gemerkt, dass in der Zeit der großen Hitze viele Gäste gereizt waren“, sagt Leimgruber. So manche seien dann aus der Reihe getanzt, „sie glaubten, ihnen gehört das Bad“.

In solch einer Situation versuche man zu deeskalieren, „wir versuchen ruhig zu bleiben“, erklärt der Betriebsleiter. Allerdings musste gelegentlich auch ein Hausverbot ausgesprochen werden, wobei zur Unterstützung auch gelegentlich die Polizei hinzugezogen werden musste. So manche Gruppe habe etwa ein zweiwöchiges Hausverbot erhalten und sich nach Ablauf der Zeit ganz normal verhalten. Manchmal sind es aber schon Zehn- bis Zwölfjährige, die Anweisungen der Bademeister ignorieren und das Personal auch beschimpfen. Werden diese Kids aus dem Bad geworfen, „kommen dann oft die Eltern und fangen an zu verhandeln“, erzählt Leimgruber. Eine positive Bilanz kann er bei den Verletzungen ziehen: Viel mehr als gelegentlich ein verstauchter Knöchel war nicht zu versorgen.

Mähboote in der Seeschlacht

„Es war eine sehr gute Saison“, zieht der für die Seeschlacht in Langenzersdorf zuständige Gemeinderat Wolfgang Motz Bilanz. Wobei „Badeschluss“ erst am 15. September ist. Höhepunkt sei das Fest Ende Juni zum 20-jährigen Jubiläum der Umwidmung in einen Naturbadeteich gewesen. Um ungetrübtes Badevergnügen zu sichern, wurde aber auch entsprechender Aufwand betrieben. Nach der Kernsanierung des Gasthauses „haben wir darauf Wert gelegt, dass viele neue Bäume gepflanzt wurden“, so Motz. Um auch bei Vollbetrieb keine Unstimmigkeiten unter den Gästen aufkommen zu lassen, wurde an den Wochenenden auch Securitypersonal eingesetzt – „mit Erfolg“, sagt Motz.

Naturbad im Donauarm: Das Werftbad wird immer beliebter. Foto: Stadtentwicklungsfonds

Die Wasserqualität ist zwar insgesamt sehr gut, Anfang August wurde allerdings Algenwachstum in dem bis zu viereinhalb Meter tiefen Gewässer festgestellt. „Bei den ersten Anzeichen haben wir daher ein Mähboot organisiert“, sagt Motz. Dies sei kurzfristig nicht einfach gewesen, der Einsatz war aber nötig.

Von einer „guten Saison“ spricht Michael Kramer, der für den Badeteich Gerasdorf zuständige Stadtrat. Denn nicht nur die Besucherzahl habe gepasst, auch die Badegäste hätten sich an die Gegebenheiten angepasst. Sowohl Streitigkeiten als auch schwere Verletzungen blieben aus.

Badeteich Gerasdorf: Mehr Beschattung nötig

Angesichts der Zeichen eines Klimawandels „müssen wir langfristig achten, dass es mehr Beschattung gibt“, so Kramer. Da dies auf natürlichem Weg lang dauert, wird überlegt, ob Sonnensegel montiert werden können. Wegen der hohen UV-Belastung wird man nächsten Sommer eventuell Sonnencremespender anbringen, wagt Kramer einen Ausblick. Weil die Liegengaragen heuer blitzartig ausgebucht waren, will man das Vergabesystem künftig ändern. Im Sinne von mehr Gerechtigkeit werden laut Kramer die Plätze künftig verlost werden.

Zufriedene Gäste im Werftbad

Das heurige Angebot beim Werftbad in Korneuburg wurde sehr gut angenommen, sagt Michaela Priegl vom Stadtentwicklungsfonds. Die Folge: Viele Badegäste wurden registriert. Die offizielle Saison ist allerdings mit Ende August beendet worden, das Areal ist aber nicht gesperrt. Das Gratisangebot an Liegen und Sonnenschirmen wurde sehr gut genutzt. „Viele Gäste haben sich auch über das Gastroangebot gefreut“, sagt Priegl. Deshalb wird aller Voraussicht nach das Konzept 2024 unverändert bleiben.