Die designierte SP-Bürgermeisterin Gabriele Frithum und der neu gewählte SP-Vorsitzende Heinz Scheele kennen den Anblick: Kommt man in das Bahnhofsgebäude, sind die Jalousien des Personenschalters oft heruntergelassen, die Verkaufsstelle ist nicht besetzt.

„Dem Vernehmen nach könnten viele Niederösterreicher bald vor verschlossenen Personenkassen stehen und sind künftig auf Automaten angewiesen“, wissen die beiden. Für sie ein klares No-Go: „Oft passiert den Konsumenten dann der Kauf von viel zu teuren Karten. Der Internetkauf ist ebenso nicht allen möglich und die Beratung entfällt dann völlig“, sind Frithum und Scheele besorgt. Hinzu kommt, dass sich zu den Stoßzeiten lange Schlangen vor den Automaten bilden. Für Scheele ist unklar, warum die ÖBB gerade hier sparen wollen: „Es muss doch im Sinne des Unternehmens sein, zumindest eine Nachfolgeregelung, bei der Kundenberatung im Vordergrund steht und hochqualitativ angeboten werden kann, zu suchen und zu finden.“

Schließung noch nicht fix

Die Stockerauer SPÖ appelliert daher an die Bahn-Verantwortlichen und das Land NÖ, sich für den Bestand des Kundenservices am Schalter einzusetzen. Ein Anliegen, dass ÖBB-Sprecher Karl Leitner nachvollziehen kann: „Die ÖBB-Reisezentren und -Personenkassen sind uns sehr wichtig, da diese den direkten Kundenkontakt pflegen können. Dennoch erfolgt laufend eine wirtschaftliche Betrachtung der ÖBB-Standorte“, macht er klar. Derzeit könne nicht gesagt werden, ob es zu einer Schließung der Personenkassa in Stockerau kommt. Jedenfalls soll jede Veränderung in Abstimmung mit der lokalen Politik geschehen.

„Bei allen Änderungen gilt der Grundsatz, dass der Point of Sale auf jeden Fall im Ort erhalten werden wird – entweder durch einen Partner, oder die Kasse wird von anderen Partnern an ihrem jetzigen Standort weitergeführt“, schildert Leitner. Stockerau ist dabei beispielgebend: „Es besteht mit der Post eine Vertriebspartnerschaft.“

