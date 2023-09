Zweiter Platz für Bahnhof Korneuburg in der Niederösterreichwertung

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) testete wieder einmal die Bahnhöfe in ganz Österreich. Der Bahnhof von Baden wurde in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte am besten bewertet. Dann folgt aber schon Korneuburg, wenn man die Niederösterreich-Wertung betrachtet. Gesamtösterreich gesehen, liegt er an der passablen zwölften Stelle.

Die insgesamt 11.700 Fahrgäste haben ihren Einstiegsbahnhof beziehungsweise einen Bahnhof, den sie häufig nutzen, nach zwölf verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Sauberkeit, bewertet. Punkten konnte die Bezirkshauptstadt beim Erhaltungszustand, der Sauberkeit und Barrierefreiheit sowie der Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad.

„Was sich beim VCÖ-Bahnhofstest auch zeigt: Mit der Nähe zum Bahnhof nimmt die Nutzung der Bahn zu. Knapp mehr als die Hälfte der Fahrgäste ist weniger als 15 Minuten zum Bahnhof unterwegs. Wenn Gemeinden und Städte bei der Siedlungsentwicklung auf Bahnhofsnähe achten und Unternehmen bei ihrer Standortwahl, dann können mehr Niederösterreicher kostengünstiger, klimafreundlicher und staufrei mobil sein“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Am VCÖ-Bahnhofstest 2023 nahmen rund 11.700 Fahrgäste online sowie in den Zügen von zehn Bahnunternehmen teil (Außerfernbahn – DB Regio, Graz Köflacher Bahn, Mariazellerbahn, Newrest Wagons-Lits, ÖBB, Raaberbahn, Salzburger Lokalbahn, Steiermarkbahn, WESTbahn, Zillertalbahn). Der Befragungszeitraum lief von Mai bis Juni 2023.