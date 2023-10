Komödie Stockerau sieht die Zukunft im wilden Westen

Alarmstimmung in der Stadt, denn die Gemeindekasse ist leer – die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind komplett weggebrochen: Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte „Die Zukunft liegt im wilden Westen“, die die „Komödie Stockerau“ heuer in Gasthubers Restaurant auf die Bühne bringen wird. Die besagte Gemeinde hat schnell eine Idee, wie die Kasse wieder gefüllt werden könnte.

Denn genau in dem Moment, als guter Rat teuer und weitere Einnahmequellen nicht in Reichweite sind, erregt ein seltsamer Fund Aufsehen. Bei Bauarbeiten auf einem Spielplatz werden seltsame Dinge ausgegraben, die darauf hindeuten, dass Indianer irgendwann in der Stadt ihre Spuren hinterlassen haben. So kommt man auf die glorreiche Idee, aus der beschaulichen Gemeinde eine Westernstadt zu machen. Dass dies nicht ohne Widerstände und Komplikationen abgeht, versteht sich von selbst ...

Die Komödie in drei Akten geht auf das Stück von Hans Schimmel zurück: „Der wilde Westen in Klein-Böckelsdorf“ lautet der Originaltitel. Die Stockerauer Theatergruppe hat bereits das Bühnenbild eigenhändig errichtet und ist fieberhaft bei den Probearbeiten im Volksheim dabei. Die Premiere steht kommendes Wochenende bevor.

Vorstellungen

Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr

Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr

Sonntag, 22. Oktober, 17 Uhr

Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr

Samstag, 28. Oktober, 19 Uhr

Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr

Kartenvorbestellung

Außer Samstag, Sonntag und Feiertag zwischen 17 und 19 Uhr unter 0680/2007078. Reservierte Karten müssen 20 Minuten vor Aufführungsbeginn bei der Abendkassa abgeholt werden. Andernfalls verliert die Reservierung ihre Gültigkeit!