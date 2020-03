Bürgermeisterin Andrea Völkl und auch der Stockerauer Gemeindearzt Armir Baradar nahmen an der Sitzung teil. "Aufgrund der hohen Besucherzahl von rund tausend Menschen hat man sich dazu entschlossen, das Risiko nicht einzugehen und den Ball bis auf Weiteres zu verschieben", erklärt Völkl im NÖN-Gespräch. Der Ball soll voraussichtlich nachgeholt werden. Wann das sein wird und was mit den Eintrittskarten passiert, die man schon verkauft hat, wird heute Abend in den Reihen des Sportvereins Sierndorf besprochen.