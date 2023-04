In Korneuburger Szenelokal fliegen die Gläser und Flaschen

Cineasten fühlen sich an den Film „Cocktail“ mit Tom Cruise erinnert, wenn sie im Korneuburger Szenelokal „Qube“ einen Drink bestellen. Denn hier steht Jakob Vehovar dem Schauspieler um nichts nach. Wenn der Barkeeper die Zutaten aus dem Messbecher aus einem Meter Höhe in den Shaker schüttet, diesen rüttelt und akrobatisch durch die Luft fliegen lässt, dann ist das wirklich ganz großes Kino mit noch größerem Unterhaltungswert.

Jakob Vehovar, der 1993 in Graz geboren wurde, in Korneuburg wohnt und seit mittlerweile sieben Jahren im „Qube“ die Gläser und Flaschen fliegen lässt, ist in der Szene kein Unbekannter. Letztes Jahr nahm er am „Artisans Of Taste“-Wettbewerb der Rum Marke „Diplomatico“ in der Wiener „Josef Bar“ teil, der live vor Jury und Publikum ausgetragen wurde. Mit seiner „Show“ schaffte er es dort bis ins Finale und somit auch unter die besten zehn Barkeeper Österreichs. Bei den „Liquid Market Cocktail Festivals“ ist er bereits Stammgast. Hier sind stets rund 60 ausgesuchte Bars aus ganz Europa vertreten.

Auch für 2023 sind wieder einige Sachen geplant. „Unter anderem sind wir wieder auf diversen ,Liquid Market Festivals' vertreten und am 'Art Of Cart' in der Ottakringer Brauerei, Ende Mai auf einem Cocktail Festival in Kroatien und auf diversen anderen Veranstaltungen“, freut sich der sympathische Barkeeper schon auf seine nächsten Herausforderungen.

Manchmal raucht's auch ... Foto: Preineder, Preineder

Eigentlich ist er gelernter Grafiker und Mediendesigner. „Der Job in der Bar war anfangs nur als Nebenjob gedacht, bis ich dann vor einigen Jahren immer mehr selber in gute Cocktailbars gegangen bin und es mich dann immer mehr interessiert hat“, erzählt er über seine Anfänge. Zu diesem Zeitpunkt begab es sich dann auch, dass er sich selbst immer mehr mit dem „Shaken“ beschäftigte, diverse Bücher darüber las und viele Sachen einfach selbst ausprobierte.

Infolgedessen stieg sein Interesse immer mehr. Mit der Zeit sind auch seine Aufgaben und seine Verantwortung im „Qube“ immer mehr geworden. Vehovar: „Mittlerweile denke ich, dass wir uns vor keiner anderen Bar in Wien oder anderen Städten verstecken müssen, ganz im Gegenteil! Was Sortiment und vor allem auch Qualität von Spirituosen und Cocktails angeht, sind wir definitiv vorne dabei.“

