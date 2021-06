Ab kommenden Montag (7. Juni) richtet die Asfinag auf der A 22 bei der Anschlussstelle Korneuburg-Ost eine neue Baustelle ein. Daher steht in der Nacht von Montag auf Dienstag (7. auf 8. Juni von 21 bis 5 Uhr) in Fahrtrichtung Wien nur eine Fahrspur zur Verfügung. In Fahrtrichtung Stockerau ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. auf 9. Juni von 21 bis 5 Uhr) nur eine Fahrspur befahrbar.

Nach diesen beiden Nächten ist die neue Verkehrsführung fertig eingerichtet. Während der rund einen Monat dauernden Bauarbeiten wird die Brücke, die im Anschlussstellenbereich Korneuburg Ost über die A 22 führt, saniert. Im Baustellenbereich gilt Tempo 80 km/h.