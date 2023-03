Achtung, Autobahnsperre!

Die Asfinag startet auf der A 22 Donauuferautobahn am Montag, 6. März, mit der Sanierung schadhafter Fugen in der Betondecke zwischen Korneuburg-Ost und Stockerau-Ost. Zeitgleich werden auch Instandsetzungen an Betonfeldern der Fahrbahndecke vorgenommen. Gearbeitet wird auf beiden Fahrtrichtungen.

Die Maßnahmen werden ausschließlich in der Nacht zwischen 19.30 Uhr und 5 Uhr früh vorgenommen, jeweils mit der Sperre von zwei Fahrspuren. Sperren von Auf- und Abfahrten erfolgen ebenfalls nur nachts und werden vor Ort avisiert. Insgesamt benötigt die Asfinag für die rund 160 Kilometer Fugen, 70 Nachteinsätze. Spätestens im Oktober sind diese Arbeiten abgeschlossen.

