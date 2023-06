Unfallstelle wird entschärft

Um so ein Projekt wie die Entschärfung der Unfallstelle an der Kreuzung zwischen zwei Landesstraßen bei Hatzenbach auf die Beine zu stellen, braucht es einiges. Da die Landesstraßen nicht von den Gemeinden sondern von der Landesregierung verwaltet werden, braucht es eine Entscheidung „von oben“, also aus St. Pölten. Natürlich kann eine Gemeinde darum ansuchen, aber selbst kann sie eine solche Risikostelle nicht beheben.

Da verwundert die Freude der Ortschefin über den Baubeginn nicht. Jetzt arbeiten die Straßenmeisterei Sierndorf sowie regionale Bau- und Lieferfirmen zusammen, um die Pläne zügig umzusetzen. Die Kosten von 415.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Das Projekt soll innerhalb von vier Monaten abgeschlossen sein.

Für die Asphaltierungsarbeiten wird im August eine siebentägige Sperre der gesamten Kreuzung nötig, bis dahin wird abwechselnd einseitig gesperrt, um den Verkehrsfluss verlangsamt aufrecht zu halten.

Im Endeffekt soll der Kreisverkehr mit 26 Metern Durchmesser und vier Strahlen, die die beiden Landesstraßen 29 und 31 verbinden, dem Aufkommen von bis zu 3.500 Fahrzeugen pro Tag besser und vor allem sicherer beizukommen. Zusätzlich soll auch eine verbesserte Beleuchtung gerade nachts für mehr Sicherheit sorgen. Dafür wird eine fast ein Kilometer lange Stromzuleitung für zwölf Lichtpunkte verlegt.