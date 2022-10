Der Bauer, der im TV aufregt: Höbersdorfer Marius im Interview

In der aktuellen Staffel der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ polarisiert der Landwirt Marius wie kein anderer. Entweder wird er in den sozialen Netzwerken als „peinlich“ und „zum Fremdschämen“ bezeichnet, oder positiv mit „Marius ist ein Original“.

Die NÖN führte mit dem Höbersdorfer ein Exklusiv-Interview, um herauszufinden, wie er „tickt“ und ob er den „egosexuellen Bauern“ nach einem Drehbuch spielen muss.

NÖN: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich bei „Bauer sucht Frau“ zu bewerben?

Marius: Letztendlich haben mich meine Freunde beworben, die zündende Idee kam aber natürlich schon von mir. Ich habe mir schon, als ich noch verheiratet war, immer gedacht, dass das eine schöne Werbung für meine Gästezimmer wäre, und als ich dann verlassen wurde, nahm ich die Möglichkeit wahr, vorzusprechen. Ein weiterer Grund war, um der Welt zu zeigen, dass ich leicht zu haben bin. Man muss halt auch eine Rampensau sein.

Hat Ihnen ATV die Rolle vorgegeben? Gab es ein Drehbuch?

Marius: Nein. Da ich mich als „Drecksau“ beworben habe, unterstützten sie mich nur darin, mich richtig darzustellen. Es war von Anfang an klar, dass ich kein Netter bin und eine nette Frau suche. Ich konnte meine Vorlieben, die lange im Verborgenen schlummerten, ausleben.

Sie bezeichnen sich als „egosexuell“. Was kann man darunter verstehen?

Marius: Das habe ich erfunden und man versteht darunter, dass ich in mich selbst verliebt bin. Wenn man sich selber nicht toll findet, kann man das auch schwer weitergeben. Es hat auch etwas damit zu tun, dass ich 50 Kilo abgenommen habe und zu meinem Körper stehe, auch wenn er nicht perfekt ist.

Bei Ihren drei Kandidatinnen war ein Transgender dabei. Warum haben Sie sich für sie entschieden?

Marius: Es ist bei ihrer Bewerbung dabeigestanden und ich habe, ehrlich gesagt, 24 Stunden überlegen müssen, ob ich damit umgehen kann und ob ich die Dame auf den Hof einladen soll. Ich habe aber in meiner Bewerbung gesagt, dass ich offen und modern bin, da kann ich dann natürlich nicht Nein sagen, wenn sich ein Transgender für mich bewirbt.

Was sagen Ihre Exfrau und Ihre Kinder dazu, dass Sie sich derart in Szene setzen?

Marius: Meine Kinder finden es cool. Sie haben am Rande mitbekommen, dass mehrere Frauen ein- und ausgegangen sind und haben das so hingenommen. Ich hoffe, dass sie auch stark genug sind, Hänseleien ihrer Klassenkameraden wegzustecken. Meine Exfrau hält es auch ganz gut aus. Sie hat sogar gesagt, dass ich etwas aus dem „Egosexuell“ machen soll, so habe ich eine Fahne am Haus anbringen und T-Shirts bedrucken lassen.

Höbersdorf ist eine kleine Ortschaft. Welches Echo gibt es aus der Bevölkerung?

Marius: Es gibt Leute, die mich anrufen und sagen: „Ich schäme mich, dich zu kennen.“ Es gibt auch Menschen, die Zimmer bei mir bestellen, um mich kennenzulernen.

Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihr Leben durch das TV-Format verändert hat?

Marius: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich wirklich verliebe, aber es ist geschehen. In wen, darf ich noch nicht sagen. Ob ich ihr treu bin? Eigentlich schon, außer man macht sich etwas anderes aus. Wenn zwei Menschen ineinander verliebt sind, ist alles erlaubt, solange beide damit einverstanden sind.

Wie leben Sie mit den negativen Facebook-Einträgen?

Marius: Mir war klar, dass viele negative Kommentare kommen werden, aber das muss ich aushalten. Es ist aber gemein, wenn sie auf die drei Mädchen losgehen. Es gibt aber auch positive Rückmeldungen. So wurde ich von einem Ehepaar, dem meine Rolle in der Sendung so gut gefällt, zu einem Rundflug über meinen Hof eingeladen.

Sie sind ja in einer katholisch-monarchistischen Studentenverbindung. Wie stehen Ihre „Brüder“ zum Auftritt?

Marius: Die sind entsetzt.

Wohnen Sie schon mit Ihrer neuen Liebe zusammen?

Marius: Ja. Wenn die Kinder bei mir sind, wohnt sie bei mir. In der kinderfreien Woche wohne ich bei ihr. Auch die Kinder haben schon akzeptiert, dass es eine neue Frau in meinem Leben gibt.

Würden Sie noch einmal in so einer Sendung mitmachen?

Marius: Es war sehr lustig, aber ich würde es nicht nochmals machen, weil es sehr anstrengend war. Positiv ist aber vor allem, dass ich mich neu verliebt habe.

