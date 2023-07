„Bauern dürfen nicht weiter belastet werden“

Der Bauernbund lud zum traditionellen Hofgespräch und präsentierte dabei auch das Programm für das nächste Jahr. Das Mitgliedertreffen in Senning sorgte für Geselligkeit und interessante Diskussionen rund um die heimische Landwirtschaft, als Gastreferenten kamen Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr, Bezirksbauernkammer-Obmann Josef Hirsch und Teilbezirksobmann Hannes Zehetner, die auch bei dieser Veranstaltung das Forderungspapier präsentierten.

Neben einem klaren Nein für das Mercosur-Abkommen und gegen unnötige, umweltschädliche Importe von Lebensmitteln will der NÖ Bauernbund ein unmissverständliches Zeichen für mehr Versorgungssicherheit und Fairness für die heimischen bäuerlichen Familienbetriebe setzen, beispielsweise durch eine klare Absage zu Vermögens- und Eigentumssteuern. Dazu sagt Lorenz Mayr: „Die Arbeit über Generationen darf nicht durch Eigentumssteuern vernichtet werden. Wir sind für die Leistungsträger im Land da, unsere Bauern stehen hier sogar an der Spitze, was die Leistung betrifft, und gerade diese dürfen nicht weiter belastet werden.“

Franz Haslinger, der gemeinsam mit seinen Kollegen das heurige Hofgespräch organisiert hat, ist von der Relevanz der Hofgespräche und der örtlichen Bauernschaft überzeugt: „Wir Bauern sorgen nicht nur für das tägliche Essen und eine schöne Landschaft, wir sind es auch, die für Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Land sorgen. Zusätzlich sind es oft unsere Bauern, die in den Vereinen und im Ehrenamt vor Ort anpacken.“

Beste Lebensmittel und Versorgungssicherheit

Neben der agrarpolitischen Diskussion, bei der die Punkte des Forderungspapieres des Bauernbundes im Vordergrund stand, wünschten die drei Referenten viel Erfolg bei den anstehenden Projekten in den Ortsgruppen: „Der Bauernbund ist der Bund, der vor Ort für die Menschen da ist, der Bund, der zuhört und der Bund, der anpackt. Diesen Zusammenhalt leben, diese Gemeinschaft schätzen wir. Genau das fordern und fördern wir mit unserem Fünf-Punkte-Forderungsprogramm. Nur wenn man unsere Bauern arbeiten lässt, können sie auch in Zukunft für beste Lebensmittel und für Versorgungssicherheit in Österreich sorgen“, so Mayr.