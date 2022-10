„Die Grube“ in Enzersfeld ist Geschichte

In den letzten Tagen gingen in den sozialen Medien die Wogen hoch, weil „die Grube“ zugeschüttet wurde. Schließlich hatte die Jugend den Bereich früher für Veranstaltungen genutzt, für die Tierwelt war es ein Rückzugsgebiet.

„Ein Teil der ehemaligen Schottergrube ist schon vor vielen Jahren zugeschüttet worden“, erinnert ÖVP-Bürgermeister Gerald Glaser. Nun wurde sie mit dem Aushub gefüllt, der beim Zubau für die Volksschule entsteht. Ein Gutachten, dass der Aushub kein Umweltproblem darstellt, sei eingeholt worden.

„Manche hängen noch den Erinnerungen nach“, sagt Glaser. Doch er habe die Vorgehensweise auch mit der Jugend abgeklärt. Die hatte offensichtlich wenig Interesse an dem Gelände. „Das liegt wohl an der fehlenden Infrastruktur“, so Glaser. Dazu komme der Sicherheitsaspekt in der Grube.

