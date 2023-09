Langenzersdorfer Zentrum ist seit Ferienbeginn so gut wie lahmgelegt

Es war gleich nach Ferienbeginn, als eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen, die Klosterneuburger Straße, von der B3 bis hin zu Mittelschule gesperrt wurde. Der Grund: Bauarbeiten. In diesem Bereich wird ein Fuß- und Radweg errichtet und somit die Lücke zur B3 geschlossen. Zum anderen wird das Kreuzungsplateau vor der Schule angehoben und die Fahrbahn leicht verjüngt.

„Das alles dient der Temporeduzierung in diesem sensiblen Bereich und damit auch der Sicherheit“, beschreibt ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser das Projekt und sieht damit auch ein Ziel der Zukunftskonferenz verwirklicht.

Mitten im Herzen der Hanakgemeinde ging deshalb zwei Monate so gut wie gar nichts mehr. Angekündigte Konzerte mussten an anderen Orten ausgetragen, der bestens frequentierte Wochenmarkt am Enzoplatz musste sogar ganz abgesagt werden. Umleitungen sorgten dafür, dass die Nebenstraßen oft verstopft waren. Innerhalb der sozialen Medien regte sich deshalb schon leichter Unmut. Denn: Eigentlich rechnete man mit der Fertigstellung bis zum 20. August.

Wie Arbesser auf NÖN-Nachfrage erklärte, wären Verzögerungen bei solch großen Bauvorhaben, wenn auch nicht erwünscht, eben keine Seltenheit.