Korneuburgs Rotarier auf Besichtigungstour im IBD-Stockerau

Unlängst nahm Präsidentin Cornelia Zinn-Zinnenburg mit weiteren Rotariern an einer Führung durch das Institut für Bildgebende Diagnostik in Stockerau teil, der von Wolfgang Frank initiiert wurde und der als Radiologe vom Fach ist. Christian Letz führte durch das Institut.

„Es war äußerst interessant, einen kleinen Einblick in die große Welt der bildgebenden auf Strahlung basierenden Diagnostik zu bekommen, eben in die hochtechnisierte Welt der Computertomographie, Magnetresonanztomographie und der Nuklearmedizin und es war beeindruckend, die rasante Entwicklung in diesem Zweig des Gesundheitsbereiches vor Ort erleben zu können.“ schildert Rotarier-Mitglied Adolf Vasicek seine Eindrücke.