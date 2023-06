„Man muss die Dinge ansprechen“

Tod und Trauer sind seit jeher gesellschaftliche Tabus. Im Fall eines Todes stehen Familien oft vor unerwarteten Herausforderungen, die es innerhalb kürzester Zeit zu bewältigen gilt. Im entstehenden Trubel aus Begräbnisvorbereitungen und emotionalen Ausnahmezuständen ist es wichtig, die jüngsten Mitglieder der Familie nicht außer Acht zu lassen. Genau hier wird das mobile Caritas-Hospizteam der Region Stockerau/Korneuburg aktiv. Wie genau ihre Arbeit rund um die Trauer der Kinder aussieht, erklärten Anita Kohl und Andrea Köttritsch-Krautstoffl im NÖN-Gespräch.

Aspekte der Trauer stellt Anita Kohl auf ihrer Facebook-Seite „Trauerkoffer“ vor. Foto: Foto: privat

Anita Kohl ist seit 2018 Ehrenamtskoordinatorin des mobilen Hospizteams und war davor bereits sechs Jahre ehrenamtlich im Hollabrunner Hospizteam tätig. Ihr Arbeitsfeld beschreibt sie folgendermaßen: „Grundsätzlich begleiten wir Menschen, die von unheilbaren Krankheiten betroffen sind und wir begleiten dabei die ganze Familie, den Patienten, die Patientin, aber auch die Angehörigen und eben die Kinder."

Andrea Köttritsch-Krautstoffl wird sich in ihrer Selbstständigkeit mit Trauer beschäftigen. Foto: Foto: Robert Gebauer

Andrea Köttritsch-Krautstoffl ist seit 2021 ehrenamtlich tätig. In ihrer Arbeit spezialisiert sie sich auf den Bereich Kindertrauer. „Als ehrenamtliche Hospizbegleiterin gibt es für mich nicht „den einen Arbeitstag“, es ist ein wenig wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich arbeite ganz normal und in meiner Freizeit teile ich mir meine Dienste ein. Wobei ich mich momentan auf dem Weg in die Selbstständigkeit als Trauerberaterin befinde."

Palliativteams kümmern sich zumeist um Patienten und Angehörige, während bei Fällen von trauernden Kindern die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter hinzugezogen werden. Die Betreuung ist kostenlos und stößt dementsprechend auf große Nachfrage. Oft stellt sich die Frage, ob Kinder geschont werden müssen, um ihnen die Trauer zu ersparen. „Genau das ist das Problem", so Kohl: „Eltern und Angehörige neigen oft dazu, Kindern schwierigere Themen wie Krankheit und Tod vorzuenthalten. Doch das kann zu Fantasien führen, die für das Kind noch schlechter sind als die Wahrheit. Diese Dinge sollten direkt angesprochen und nicht umschrieben werden. Damit kann man von Beginn an anfangen."

Ehrlichkeit zahlt sich immer aus, denn Kinder merken es sehr wohl, wenn jemand unehrlich zu ihnen ist. Andrea Köttritsch-Krautstoffl

Mit einer guten Aufklärung sei alles möglich, so können Kinder sowohl beim Abschied wie am Begräbnis anwesend sein. Das Kind ist im Alltag genauso ein Teil der Familie und ist es auch in den schwereren Lebensphasen. So sieht es auch Köttritsch-Krautstoffl: „Ehrlichkeit zahlt sich immer aus, denn Kinder merken es sehr wohl, wenn jemand unehrlich zu ihnen ist. Sie achten weniger auf das gesprochene Wort als auf die Emotionen, die sie in ihrem Gegenüber spüren. Selbst die Kleinsten können die Trauer ihrer Eltern wahrnehmen."

Aber gibt es einen Unterschied zwischen der Trauer des Kindes und der eines Erwachsenen? „Den gibt es definitiv. Kinder lernen je nach Entwicklungsschritt bis zum Erwachsenenalter die Trauer zu ermessen. Ein wichtiger Prozess, der der jungen Psyche Schutz vor zu vielen Eindrücken auf einmal bietet. Man sagt, dass Kinder von Trauerpfütze zu Trauerpfütze hüpfen. Sie springen rein in die Trauer und beginnen förmlich in ihr zu versinken. Nachdem sie sich ausgeweint haben, können sie sich wieder alltäglichen Aktivitäten wie dem Spielen mit Freunden widmen", erklärt Köttritsch-Krautstoffl. „Bei Erwachsenen wird Trauer mit Wellen im Meer verglichen. Sie sehen eine riesige Welle auf sich zukommen und sind sich bewusst, dass sie der Flut nicht standhalten können. Sie werden überwältigt, aber schaffen es schließlich wieder Luft zu bekommen. Trauer wird schrittweise von Zeit zu Zeit abgebaut, bis sie sich zu einer kleinen Welle wandelt, deren Wasser beim Spaziergang am Strand die Knöchel leicht umspielt. Was bleibt, ist weniger die Trauer als eine schöne Erinnerung an die Verstorbenen." Kinder lassen ihre Gefühle intuitiv leichter zu und können sich selbst besser regulieren, während Erwachsene mehr auf gesellschaftliche Konventionen achten, so wiederum Kohl.

Jeder Mensch geht anders mit Trauer um

Wie jede Familie ist auch jedes Kind und jeder Fall einzigartig und so ist die Arbeit der Trauerbegleiterinnen an manchen Tagen schon nach einem Erstgespräch mit den Eltern getan, während man andernorts die Kinder über Wochen und Monate hinweg begleitet. Mit im Gepäck haben die beiden Bücher, Puppen und Lernmaterialien, um den Kindern ihre Themen pädagogisch besser vermitteln zu können. Vor allem am Anfang, wenn die Trauer noch frisch ist, sind die Besuche engmaschiger gestaltet, bis die Abstände allmählich größer werden.

Das seelische Wohl der Ehrenamtsgruppe spielt ebenso eine wichtige Rolle. In regelmäßigen Treffen tauscht man Erfahrungen aus und organisiert sich. Darüber hinaus geschieht die Kinderbetreuung unter Supervision, einer Art beruflicher Unterstützung, um einen zweiten Blick auf die Fälle zu erlangen als auch das Befinden der Begleiterinnen im Blick zu behalten.

Aber was bewegt Menschen nun dazu, ehrenamtlich in der Begleitung von trauernden Kindern tätig zu werden? Die Gründe sind verschieden, aber die Entscheidung wurde bewusst getroffen. Anita Kohl arbeitete früher als Lerntrainerin und Tagesmutter. Sie ist Lebens- und Sozialberaterin mit der Spezialisierung auf Familienberatung. „Mir ist schon immer aufgefallen, dass Trauer ein oft übersehener Schlüsselfaktor bei den Problemen vieler Kinder ist, dies führte dazu, dass ich diesen Bereich für mich entdeckt habe", erinnert sie sich und ergänzt: „Es ist immer wieder schön zu erfahren, wie sich Kinder nach vergangenen Besuchsterminen entwickelt haben."

Für Andrea Köttritsch-Krautstoffl war indes der Tod der Großmutter ein Schlüsselerlebnis. „Ich habe sie beim Sterben begleitet. Es war eine sehr schöne und friedvolle Erfahrung. Davon konnte ich viel Gutes mitnehmen. Ihr friedvoller Tod half mir meine Trauer zu verarbeiten“, verriet sie. Zu ihr pflegte sie eine enge Beziehung, da ihre Mutter verstarb, als sie selbst noch ein Kind war - seither hat sie das Thema nicht mehr losgelassen: „Wir können weder Tod noch Krankheit verhindern, wir sind keine Ärzte, aber wir können eine kleine Stütze bereitstellen. Hat man so etwas schon mal erlebt, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass jemand da ist. Das ist Hospiz. Das ist die Idee der Hospizbewegung."