Café Bunte Bohne und Verkaufsladen in Korneuburg feierlich eröffnet

Die Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg betreibt seit Mitte September ein inklusives Café mit Verkaufsladen im Zentrum von Korneuburg. In diesem Lokal, das sich „Bunte Bohne“ nennt, arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung und Lernschwierigkeiten, die sonst im Rahmen einer Tagesstruktur betreut werden. Sie werden von Betreuern in ihrer Arbeit unterstützt. Zu ihren Aufgaben gehört es Getränkebestellungen aufzunehmen und diese zu servieren, Rechnungen für Getränke und verkaufte Handwerksprodukte zu erstellen, Veranstaltungen mitzuorganisieren und vieles mehr. Dieses Praktikum absolvieren jeweils drei Klienten drei Monate lang. Damit sollen sie auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden.

Besonders das gute und liebevoll zubereitete Frühstück findet großen Anklang bei den Besuchern. Die Behindertenhilfe möchte diesen Ort als sozialen Treffpunkt etablieren. Produkte aus den Werkstätten der Behindertenhilfe werden außerdem vor Ort zum Verkauf angeboten.

Am Freitag fand nun die offizielle Eröffnung mit Festzelt vor dem Geschäft in der Bisamberger Straße statt. Die Präsidentin der Behindertenhilfe Sylvia Bruckner bedankte sich in ihrer Rede bei den Unterstützern, Sponsoren und Patenschaften des Projekts wie „Licht ins Dunkel“, Soroptimist Club und dem Kiwanis Club Stockerau, der Raiffeisenbank Korneuburg, Ikea und den vielen privaten Spendern sowie bei der Stadtgemeinde Korneuburg mit Bürgermeister Christian Gepp „als Mann der ersten Stunde“.

Bürgermeister Gepp hob in seiner Rede den tollen Standort nahe dem Hauptplatz und dem Rathaus hervor. „Ich freue mich, dass Korneuburg nun auch einen Standort der Behindertenhilfe hat und hoffe, dass Sie alle Kunden werden“, sprach Gepp die Festgäste direkt an.

„Im inklusiven Café gibt es keinen Unterschied, ob mit Beeinträchtigung oder ohne, bei Gästen und Mitarbeiter“. Geschäftsführer der Behindertenhilfe Christian Paukner

Der Geschäftsführer der Behindertenhilfe Christian Paukner sieht in der Bunten Bohne die Möglichkeit mit einer bunten Gesellschaft den grauen Alltag bunter zu gestalten. „Im inklusiven Café gibt es keinen Unterschied, ob mit Beeinträchtigung oder ohne, bei Gästen und Mitarbeitern“.

Betreuerin Elisabeth Saliger-Seidl und die Klienten Maria Hofmann und Martin Hütt im inklusiven Café Bunte Bohne. Foto: Manfred Mikysek

Maria Hofmann erzählte bei der Eröffnung von ihrem Praktikum in der „Bunten Bohne“, das ihr sehr gefallen hat: „Weil ich die Menschen mag und es eine neue Herausforderung war, das Servieren und Kassieren,“ schilderte sie den Festgästen. Über Kaffee und Kuchen hinaus gab es zur Feier des Tages für die Gäste Gulasch mit Semmel, Hot Dog, Linsendal mit Ciabatta und Frankfurter mit Semmel.