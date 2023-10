Oberrohrbachs „Weihnachtswichtel“ arbeiten schon unter Hochdruck

Schon seit Wochen wird in den Werkstätten der Behindertenhilfe Oberrohrbach fleißig für Weihnachten gearbeitet. Über 30 verschiedene Produkte werden beim Adventmarkt in Stockerau und vor allem beim Adventzauber in Oberrohrbach angeboten.

„Gleich nach der Urlaubszeit wird Anfang September überlegt, was die Klienten alles machen könnten“, sagt Werkstättenleiterin Andrea Gschlent. Die Produkte müssen „maßgeschneidert auf das Können sein“, sagt sie. So ist gewährleistet, dass möglichst alle der derzeit 85 beteiligten Klienten mitbasteln können. Manchmal seien es nur kleine Arbeitsschritte, die aber für die Klienten eine große Leistung darstellen. „Es ist toll zu sehen, wenn die Klienten ihre eigene Leistung erkennen, wenn man sieht, wie stolz sie auf das Geleistete sind“, sagt Gschlent.

Erstmals eine Pferdeschlittenfahrt

Hergestellt werden Arbeiten aus Holz und aus Keramik, ein Großteil eignet sich zur Dekoration. Aber auch Badesalze und Raumdüfte werden bei der Behindertenhilfe produziert. Dabei hat man heute die Produktpalette etwas abgespeckt, sagt Standortleiter Roman Sövegjarto. Der Besuch des Adventzaubers am 3. Dezember lohnt sich aber trotzdem, denn heuer wird erstmals eine Pferdeschlittenfahrt angeboten.

Feine Detailarbeit für kleine Christbäume produziert Michael mit Betreuerin Anita Lebschy. Foto: Mohsburger

Beim Festlegen der zu produzierenden Produkte reden auch die Klienten mit. „Einer hat vergangenes Jahr eine Krippe für seine Familie gebaut“, erzählt Gschlent. Die Idee wurde aufgenommen, heuer werden Krippen gemeinsam hergestellt. Natürlich wird auch wieder eifrig Geschenkpapier gebastelt. Und „so nebenbei“ werden 36.000 Kuverts für eine Aussendung bearbeitet. „Wenn ich es dann daheim aus dem Postkasten nehme, frage ich mich, wer das wohl bearbeitet hat“, sagt Gschlent.

Beim Adventzauber geht es nicht allein darum, Produkte zu verkaufen. Nach den Corona-Einschränkungen „wollen wir wieder in den Köpfen der Menschen verankert sein, wir wollen wieder ein Teil der Gesellschaft werden“, sagt Sövegjarto.