Kunsthandwerk am Ostermarkt Stockerau

Das Kunsthandwerk aus den Werkstätten der Behindertenhilfe zieht jedes Jahr viele Besucher an. Nach der Corona-Pause ist es heuer endlich wieder so weit: Die Stockerauer Werkstätten und die Elternrunde der Behindertenhilfe laden am 1. April von 13 bis 19 Uhr in die Theodor Stefsky-Gasse in Stockerau zum Ostermarkt.

Geboten wird Kunsthandwerk aus Holz, dazu Korbwaren und vieles mehr. Auch kulinarisch hat man sich einiges einfallen lassen: Geboten werden Falafel, Süßkartoffel-Wedges, Pommes, Aufstrichbrote, Getränke, Kaffe und Kuchen.

