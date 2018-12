Nun ist es beschlossene Sache: Die Behindertenhilfe wird in Stockerau einen weiteren Wohnbau schaffen, der Vorstand hat das Projekt abgesegnet. Die alte Lagerhalle, die zwischen der Manhartstraße und der Theodor-Stefsky-Gasse liegt, wird abgerissen. Stattdessen entstehen bis 2020 sieben neue Wohnungen für die Anvertrauten, der Baustart ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

„Wir planen dieses Vorhaben seit zwei Jahren“, so Präsident Fritz Schuster. Ausgangspunkt war eine niederösterreichweite Bedarfsanalyse, an der behinderte Menschen mitarbeiten durften. „Die Studie hat ergeben, dass sie im Alter in einer Gemeinschaft leben und auch Unterstützung haben wollen“, weiß Direktor Johannes Hofer.

Und genau das soll in Stockerau ermöglicht werden: Das neue Wohnhaus soll für Anvertraute über 55 Jahre genutzt werden, die über der Pflegestufe fünf liegen. „Damit wird es in Stockerau mit dem bestehenden Gebäude 17 Wohneinheiten geben. Alle Anvertrauten, die unter dieser Pflegestufe liegen, werden in Langenzersdorf und Oberrohrbach betreut werden“, so Hofer. Die Mitarbeiter der Behindertenhilfe haben an der Planung mitgewirkt: Besonderer Wert wurde neben allen Auflagen auf eine praktikable und lebenswerte Raumstruktur gelegt. „Wichtig war uns der Innenhof, der natürliches Licht in das Gebäude lässt“, so Hofer. Und auch, dass sich die Bewohner entfalten können: „Wir sind kein Pflegeheim, sondern ein Förderzentrum“, macht er klar.

Bis zu 900.000 Euro wird der Neubau kosten, rund 315.000 davon könnte das Land übernehmen. „Ansonsten sind wir auf Spenden angewiesen“, appellieren Schuster und Hofer. Tatsache ist, dass das neue Gebäude dringend notwendig ist: Die Nachfrage ist groß.