Behindertenparkausweis: Beklagte beharrten auf Echtheit

Es soll ja Mitbürger geben, die sich auf Parkplätze stellen, die für gehandicapte Mitbürger vorgesehen sind. Mehrheitlich sind diese Zeitgenossen eher ein Ärgernis, als ein Fall fürs Landesgericht. Im Fall eines 24-Jährigen und seiner 46-jährigen Mutter verhielt es sich anders, was ausschließlich auf das Verhalten der beiden Angeklagten zurückzuführen war - sowohl vor, als auch während der Verhandlung vor Richterin Lydia Rada.

Und wenn einem die Richterin nach Studium der Aktenlage - milde gestimmt - zu einer geständigen Verantwortung rät, macht es zumeist Sinn, zumindest darüber nachzudenken. Sowohl Sohn als auch Mutter parkten am 31. März dieses Jahres im Einkaufscenter in Gerasdorf jeweils auf einem Behindertenparkplatz - nur zwei Autos voneinander entfernt. Pech der beiden, dass ein speziell geschulter Beamter (32) an diesem Tag auf Kontrolle war.

Leugnen, trotz Beweisfoto der Polizei

Der 32-Jährige überprüfte die in die Windschutzscheibe gelegten Berechtigungsnachweise, um relativ schnell festzustellen: gefälscht. Zum Zweck des Nachweises machte der 32-Jährige ein Foto. Und jetzt begann die abenteuerliche Verantwortung der beiden Angeklagten. Während der 24-Jährige, der bevor er wegfahren konnte, noch auf den Beamten traf, zuerst die Rechtmäßigkeit des Ausweises behauptete, um kurz später - bei seiner Einvernahme bei der Polizei - zu Protokoll zu geben, es hätte nie einen entsprechenden Ausweis gegeben.

Nicht weniger gewagt die Einlassung der Mutter. Ein befreundetes Paar sei zu Besuch gewesen - beide betagt - und ausgestattet mit der entsprechenden Parkberechtigung. Unabhängig von ihrem Sohn sei sie früher zur Shopping-Mall gefahren und hätte eine Hälfte des Besuchs transportiert, ihr Sohn die andere. So ihre für sie selber schlüssige Erklärung für die beiden Parkberechtigungen.

Mutmaßliche Zeugin seit sieben Jahren tot

Dem stand vehement entgegen, dass ein Teil dieses Paares - die Frau - zumindest seit sieben Jahren nicht mehr unter uns weilt. Wie der 32-jährige Polizist ermittelte, war sie auch die einzige dieses Namens in Österreich. Spätestens an der Stelle wäre es Zeit gewesen, auf der Angeklagtenseite das Ruder rumzureißen. Aber - Fehlanzeige. „Wir hätten über eine Diversion reden können“, so die Richterin.

Nachdem beide auf ihrer - unschuldigen - Version beharrten, die durch nichts gestützt wurde, war der Zug für die bisher Unbescholtenen aber abgefahren. Für beide setzte es vier bedingte Monate Freiheitsstrafe für die Fälschung besonders schützenswerter Dokumente. Wohl eher nicht als Pointe taugt, dass die zwei nicht verstanden, dass mit der Nummer kein Durchkommen war. Beide nahmen sich Bedenkzeit.