Behinderungen auf S1 Achtung Autofahrer: Wartungsarbeiten in den Tunneln

Lesezeit: 2 Min RK Red. Korneuburg

In der Zeit zwischen 11. und 20. April kommt es in den Tunneln entlang der S1 zu zeitweisen Sperren. Foto: Bonavantura/Bernd Geppert, Bonavantura/Bernd Geppert

D ie wärmer werdenden Temperaturen kündigen nicht nur den Frühling, sondern auch den jährlichen Frühjahrsputz in den Tunneln an der S1 zwischen Hagenbrunn und Korneuburg an. Mitte April startet der Bonaventura Straßendienst mit der umfassenden Wartung und Reinigung.