Unfall in Niederhollabrunn: Motorradfahrer rutschte auf Ölspur aus

Vergangenen Donnerstag kam es in der Marktgemeinde Niederhollabrunn zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr war ein Mann gemeinsam mit einer Frau als Beifahrerin mit seinem Motorrad unterwegs, als er auf der Karnabrunner Straße in der Kurve auf Höhe des Leebergs zu Sturz kam. Aufgrund einer Ölspur, die sich bis ins Niederhollabrunner Ortsgebiet zurückverfolgen ließ, hatte das Zweirad des Mannes nicht ausreichend Halt am Asphalt, weshalb der Motorradfahrer letztendlich ausrutschte und gemeinsam mit seiner Beifahrerin ins anliegende Feld stürzte.

Als zwei Einsatzwägen der Polizeiinspektion Stockerau an der Unfallstelle eintrafen, waren bereits zwei Rettungswägen samt Notarzt vor Ort. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die Frau wurde laut der Polizeiinspektion Stockerau mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung abtransportiert. Das verunfallte Motorrad war laut Polizeibeamten nicht mehr funktionsfähig. Gegen den Verursacher der Ölspur, der bereits von den Beamten ausfindig gemacht wurde, könnten die Unfallopfer womöglich rechtliche Schritte einleiten.

