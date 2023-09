FF-Einsatz bei Kinderparty in Ernstbrunn

Die Ernstbrunner Freiwillige Feuerwehr wurde am späten Nachmittag des 29. August zu einer Bergung von zwei Fahrzeugen am Ernstbrunner Hauptplatz gerufen. Kurios: In der Fahrzeughalle fand gerade die Kindergeburtstagsfeier des Sohns eines FF-Mitglieds statt; das Party-Highlight war deshalb, dass die Kids die Ausrückung zum Einsatz live miterleben konnten. Für das Verhalten gab es viel Lob der Wehr: „Diszipliniert blieben alle Kids auf ihren Plätzen sitzen, waren aber sichtbar davon begeistert, was sie da gesehen haben.“ Nach der Rückkehr mussten die Silberhelme natürlich alles über den Einsatz berichten.

Die Kinder beobachteten das Ausrücken der Feuerwehr. Foto: FF Ernstbrunn

Das ist passiert: Bei einer Ausfahrt einer Seitengasse kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Vor Ort wurde die Unfallstelle bereits von zwei anwesenden FF-Kameraden abgesichert und der Verkehr durch die Polizei geregelt. Zusammen mit der FF Ernstbrunn traf auch das Rote Kreuz ein, um eventuell verletzte Personen zu versorgen. Die drei beteiligten Personen waren aber unverletzt.

Die Hoffnung ist bei den Florianis groß, dass viele der kleinen Partygäste in ein paar Jahren bei der Jugendfeuerwehr mitmachen. Diese trifft sich jeden Freitag von 18 bis 19.30 Uhr und ist stets auf der Suche nach Mädchen und Burschen im Alter von zehn bist 15 Jahren. Auch Schnupper-Kinder sind gerne gesehen. Infos bekommt man bei Jugendbetreuer Gerald König: 0650/880 8561