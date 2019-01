Im Pfarrcafé gibt es künftig ausschließlich fair gehandelten Tee und Kaffee und regional-biologischen Apfelsaft. Die Wiese im Pfarrhof darf ohne Rasenmäher wachsen, um Insekten Nahrung zu bieten. Als erst zweite Pfarre in Niederösterreich ist die Pfarre Korneuburg dem Klimabündnis beigetreten. „Als Klimabündnis-Pfarre bekommt das Thema Schöpfungsverantwortung einen wichtigen Stellenwert in unserem Pfarralltag“, begründet Pfarrer Stefan Koller den Schritt. Man wolle aber auch mit gutem Beispiel vorangehen.

Gedanken, wie man mit kleinen Änderungen im Alltag das Klima schonen und die Umwelt schützen kann, habe man sich schon lange gemacht, erzählt der Pfarrer. Als dann Verantwortliche des Netzwerkes Klimabündnis das Projekt vorgestellt hatten, war klar: „Das ist es, was wir wollen!“ Pfarrgemeinderätin Barbara Doppler hat dann mit Überzeugungsarbeit den Beitritt forciert. „Immer engagiert, niemals missionarisch“, wie Koller lobend erwähnt.

„Der Beitritt ist auch ein Versprechen “

Aber was bedeutet es nun, Klimabündnis-Pfarre zu sein? In einer Erstberatung wurde der Ist-Zustand erhoben: Womit wird geheizt, welche Lampen werden verwendet und sind die Kerzenhalter aus Plastik oder Aluminium? Auch der Einkauf fair gehandelter Produkte wurde durchleuchtet. „Der Beitritt ist eine Absicht und ein Versprechen, diese Liste abzuarbeiten“, erklärt der Pfarrer. Frühestens in fünf Jahren wird das Engagement dann evaluiert.

Neben kleinen Änderungen schwebt Koller aber auch Größeres vor: Langfristig sollen auch die Beleuchtungskörper in der Kirche auf LED-Technik umgestellt werden. „Das ist aber eine Geldfrage“, weiß er. Da es sich um Spezialscheinwerfer handelt, rechnet er mit Kosten von 20.000 bis 25.000 Euro. Ähnlich verhält es sich mit dem Wunsch, einmal Sonnenkollektoren zu montieren: „Dachflächen hätten wir ja genug.“