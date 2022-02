Belvederegasse: Protest gegen Baumfällungen

20 Menschen haben sich Montagfrüh zu einer Protestaktion in der Belvederegasse versammelt: Sie wollen, dass die Lindenallee zur Gänze erhalten bleibt. Anrainerin Andrea Nikel hat parallel dazu eine Unterschriftenaktion gestartet. Ihre Forderung: „Saniert’s die Straße, aber lasst die Bäume in Ruh’." 116 Unterschriften hat sie bereits gesammelt.

14 Bäume gelten laut Stadtgemeinde als krank oder nicht mehr verkehrssicher und sollen in den Semesterferien im Zuge einer Straßensanierung geschnitten werden. Nikel fürchtet, dass nach der Fällung ein Stück Lebensqualität verloren geht. "Und was passiert dann?", fragt sie sich. "Verbreitern wir die Straße?" Wenn das umgesetzt werde, werde der Verkehr in der Belvederegasse steigen.

Völkl: "Verbreiterung ist nicht geplant"

Bürgermeisterin Andrea Völkl weist das zurück: „Bei der Belvederegasse handelt sich um eine Bestandssanierung, das heißt die Maße der Fahrspuren wird sich nicht ändern.“ Eine Verbreiterung oder ein Mehrzweckstreifen seien nicht geplant. Und: „Die Befürchtungen der Anrainer um eine größere Verkehrsbelastung ist nicht nachvollziehbar.“

Die Arbeiten beginnen auch auf Basis einer vereinbarten Lösung mit allen Parteien, ursprünglich sollten 25 bestehende Bäume zwischen Schaumanngasse und Czedikstraße gefällt werden.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden