„3463 – wir helfen“ lädt zum traditionellen Sommerfest

Bereits zum fünften Mal findet am 5. August das Sommerfest des Vereins „3463 – wir helfen“ beim Heurigen Lederer in Starnwörth statt. Getreu dem Motto „Freuden für alle Sinne“ werden hervorragende Musik und eine breite Speisenauswahl geboten. Der Reinerlös der Veranstaltung wird laut Obmann Josef Berger verwendet, um Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Gegründet wurde der Verein bereits 2016. Es galt, einer Flüchtlingsfamilie zu helfen, die im Ort einquartiert war, erzählt Berger. Die Unterstützung war ein voller Erfolg, freut er sich. Die Familie ist bestens integriert, die Kinder haben alle einen Beruf erlernt. Für die finanzielle Unterstützung begann der Verein bereits im Jahr 2017 damit, musikalische Sommerfeste zu organisieren. Unterbrochen durch Corona gab es bereits vier Feste.

Musikalisch startet Masud Kassem mit der Tambura. Er will das Publikum verzaubern und mit seinen orientalischen Grooves zum Tanzen anregen. Rau und ungeschliffen geht es im Programm weiter: Die Band "Missis Sippi“ aus Tulln bringt Musik aus dem Delta mit und präsentiert Blues, Country und Rock'n'Roll.

Als „Gitarrenwahnsinn meets Blues" bezeichnet Berger das Zusammentreffen von Hermann Posch und Jimi Dolezal. Die beiden Gitarristen bieten Blues vom Allerfeinsten mit perfekter Technik kombiniert. Auch ein anderer Sinn wird laut Berger bei dem Fest nicht zu kurz kommen. Von Chili con Carne über die klassische Leberkäs-Semmel bis zu Falafel und einem Kuchenbuffet werden die kulinarischen Darbietungen reichen.

Einlass ist ab 17 Uhr, Eintritt ist eine freie Spende.