Im Namen von „we help you“ wird auch die Bisamberger Künstlerin Brigitte Etzelsdorfer ein Werk für die Benefiz-Kunstauktion „Art for Children“ zur Verfügung stellen, deren Schirmherrin niemand Geringere als Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein ist. Alleine das wäre schon außergewöhnlich genug, aber das eigentlich Tolle daran ist, dass diese Auktion zugunsten von „Audiamus“ und „Africa Amini Alama“ in den Prunkräumen der Albertina über die Bühne gehen wird, also im Olymp eines jeden Künstlers.

Das Bild stellt einen Engel in Acryl auf Leinwand dar.

Etzelsdorfer war selbst überrascht von dieser Auszeichnung. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich gestern die Einladung erhalten habe. Eines meiner Werke hat tatsächlich

den Weg in die Albertina geschafft“, jubelte sie.

Die Künstlerin hatte es für den guten Zweck gespendet und hofft nun, dass es einen guten Erlös bringen wird: „Eine Bekannte hat mich gefragt, ob ich für eine Kunstauktion, die für Kinder organisiert wird, ein Bild spenden würde. Wenn ich helfen kann, dann tue ich das sehr gerne. Da meine Tante gehörlos war, weiß ich, wie viele Schwierigkeiten gemeistert werden müssen. Deshalb freut es mich noch mehr, dass ich hier Audiamus unterstützen kann.“

Etzelsdorfer besuchte von 2001 bis 2004 die Akademie der bildenden Künste. Bildungsreisen führten sie rund um die Welt, so auch nach China, Nepal und Indien. Hier kam sie mit der fernöstlichen Kultur in Kontakt. Die natürliche Verbindung zwischen Mensch, Tier, Natur und Universum trat immer mehr in den Mittelpunkt.

Vor allem im Bezirk Korneuburg erreichte die Künstlerin mittlerweile auch auf einem ganz anderen Gebiet große Aufmerksamkeit: Sie rief seinerzeit die Bürgerinitiative LELOG ins Leben, die sich erfolgreich gegen das geplante Postverteilerzentrum in Langenzersdorf wehrte und aus dem dann schließlich der gleichnamige Umweltverein hervorging.