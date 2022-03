Bei „Romeo und Julia“ machte es klick

Musicaldarstellerin – ein Beruf, von dem viele Menschen träumen, den aber nur wenige in die Realität umsetzen. Barbara Theres Kugler (32) ist das gelungen: Sie wohnt in Niederhollabrunn und erzählt der NÖN ihre Erfahrungen und ihren Werdegang als professionelle Musicaldarstellerin.

Kugler, die in Wien aufgewachsen ist, erkannte – im Gegensatz zu ihren Eltern – erst relativ spät ihre Begeisterung für Musicals und Schauspiel, obwohl sie schon als Kleinkind vor einem Publikum gesungen hat. „Ich hatte stets den inneren Drang, etwas vor Leuten zu präsentieren“, schildert sie. Ihren Eltern sei damals klar gewesen, dass das ihre Leidenschaft sei. „Erst im Alter von 15 Jahren, als ich mir im Wiener Raimund Theater ‚Romeo und Julia‘ angesehen habe, hat es so richtig klick bei mir gemacht: Ich hatte mir fest in den Kopf gesetzt, professionelle Musicaldarstellerin zu werden!“

Ich wollte nie die ‚brotlose Künstlerin‘ sein.“

Schon bald bewarb sie sich am Franz-Schubert-Konservatorium in Wien, an dem sie gleich einen Rückschlag hinnehmen musste. Ihr wurde in einer ihrer ersten Unterrichtsstunden mitgeteilt, dass sie nicht singen könne, was sie und auch ihre Bekannten ziemlich verwundert hätte: „Ich war aber immer schon ein Stehaufmännchen“, erzählt sie.

In dieser Zeit freundete sie sich mit ihrem langjährigen Wegbegleiter Christoph Apfelbeck an, durch ihn lernte sie den renommierten Musicaldarsteller Carsten Lepper kennen: „Carsten hat mir dann bestätigt, dass meine Stimme tatsächlich großes Potenzial hat, und mir anschließend endgültig die Tore zur Musical-Welt geöffnet. Er war mein erster Mentor, und aus den sechs Jahren Gesangsunterricht, die ich mit ihm hatte, konnte ich unglaublich viel mitnehmen.“

Barbara Kugler bei der Probe für ihre neueste Rolle im Musical „Das Orangenmädchen“, das Corona-bedingt mehrmals verschoben wurde. Das Team ist gerade dabei, neue Termine anzusetzen. Foto: privat

Lepper motivierte sie zur Bewerbung am Vienna Konservatorium, dort erhielt Kugler letztlich den Titel zur diplomierten Musicaldarstellerin. Die 32-Jährige finanzierte sich ihren Lebensunterhalt mit drei Nebenjobs selbst: „Ich wollte nie die ‚brotlose Künstlerin‘ sein, weshalb ich meiner Familie auch nie so richtig von meinem Studium und den damit verbundenen Plänen erzählt habe. Erst zu meinem 18. Geburtstag ließ ich die Bombe am Fami lientisch platzen.“

Nach und nach kam ihre Karriere ins Rollen: Nach einigen österreichweiten Shows folgte ein Auftritt im Teatro Piccinni im süditalienischen Bari. Auf Tour mit Andrea Bocelli sammelte sie viele Erfahrungen. Am meisten prägte Kugler die Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff: Sie war als Solistin für die Unterhaltung von hunderten Passagieren zuständig, bereiste das Mittelmeer und 13 karibische Inseln.

Das 20-köpfige Entertainment-Team hatte teilweise drei Shows an einem Tag, die jeweils einen Testlauf benötigten. Kurzfristige Ausfälle mussten schnell abgefedert werden. Als Crewmitglieder lebten sie unter strengen Regeln, waren mehrere Tage auf hoher See und mussten rund um die Uhr erreichbar sein: „Das hat auch nicht gerade zu einem permanenten Wohlbefinden geführt. Ich habe in dieser Zeit wirklich viele skurrile Sachen erlebt, weshalb mich heute eigentlich nichts mehr schockieren kann.“

„War immer schon ein Stehaufmännchen“

Zurück in Österreich reifte der Gedanke für einen Tapetenwechsel: „Dadurch, dass ich in Wien eigentlich ständig von der Künstler-Szene umgeben war, war die Kunst auch in meinem Privatleben so gut wie immer Dreh- und Angelpunkt.“ Sie zog nach Niederhollabrunn: Hier habe sie bereits viele Freundschaften geknüpft und genießt das Privatleben „mit völligen anderen Facetten“.

Für die Zukunft möchte sie ihren Fokus auf Österreich und die deutschsprachige Musicalwelt legen: Sie habe zwar kein konkretes Ziel, sehe aber definitiv ihre Zukunft auf und um der Bühne. „Was ich schon seit Längerem vorhabe, ist, bei einem Stadttheater mitzuwirken.“ Kugler ist außerdem als Gesangslehrerin aktiv. „In meiner Welt wird es immer einen Platz für die Bühne geben!“

