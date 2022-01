Gewerbsmäßiger Betrug im Bezirk Korneuburg geklärt

Bei den weiteren Ermittlungen konnte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg ausgeforscht werden. Der Mann soll im Zeitraum von Jänner 2009 bis November 2021, unter der Verwendung von mindestens 66 falschen Identitäten, eine große Menge an Büchern, Fernlehrkursen, Fernsehabonnements und sonstigen Waren online bestellt haben, ohne diese zu bezahlen.

Insgesamt konnten 75 Opfer ausgeforscht und dem Mann 909 Tathandlungen zugeordnet werden. Es seien in 546 Fällen Lieferungen durchgeführt worden, bei 363 Bestellungen sei es beim versuchten Betrug geblieben, da die Waren nicht mehr versandt wurden

Durch die bestellten und versandten Waren entstand ein Schaden von rund 140.000 Euro. Weiters konnte dem Mann ein Diebstahl in einer Buchhandlung im Stadtgebiet von St. Pölten im Jahr 2021 zugeordnet werden.

Bei einer Hausdurchsuchung konnten 2284 Bücher und 128 sonstige Waren sichergestellt werden. Der 44-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Er wurde am 18. November 2021 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg festgenommen und befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft.

