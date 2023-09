Leitzersdorf: Windpark-Beschluss wird kontrolliert

Nicht nur in Leitzersdorf wartet man gespannt auf den Ausgang der Bürgerbefragung am Sonntag. Auch in den Nachbargemeinden Niederhollabrunn und Sierndorf sorgen die sechs geplanten Windräder für starke Meinungen. In Folge des Berichts der NÖN zur Möglichkeit einer Befangenheit mehrerer Gemeinderatsmitglieder haben nun 15 Personen aus Niederhollabrunn und Streitdorf eine Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg und dem Land Niederösterreich eingelegt.

Walter Schober, der die Mail nicht nur an die zuständigen Behörden, sondern gleich zur Information an die Gemeinde Leitzersdorf und die NÖN versandte, betont die persönliche Betroffenheit: „Auch wir sind von Leitzersdorfs Windkraftplänen betroffen. Die Anlagen stünden in unmittelbarer Nähe zu uns.“ Er berichtet, dass er bereits eine erste Information vom Land Niederösterreich erhalten habe, und zwar, dass die Bezirkshauptmannschaft und nicht das Land zuständig sei. Mehr wisse er derzeit noch nicht.

Bürgermeisterin Sabine Hopf zeigte sich überrascht, dass auch die Gemeinde die Unterlagen gleich erhielt: „Normalerweise geht das nicht an uns, sondern nur an die Aufsichtsbehörde.“ Bis die Gemeinde zu einer Stellungnahme eingeladen wird, könne sie nichts Weiteres sagen, weil sie auf die Informationen der Behörde warten muss.

Stimmungsmache vor Befragung

Während also auf die Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft gewartet wird, was den Beschluss über die Verträge mit der EVN Naturkraft und Haider Energie angeht, steigt die Spannung rund um die Wahl am Sonntag ebenfalls.

Die NÖN erhielt bereits Aussendungen, die von Gemeinderat Eduard Szulderics (vormals MFG, jetzt parteilos) und der FPÖ an die Bürger in Leitzersdorf verteilt wurden. Während Szulderics Fragen aufwirft wie „Sind Sie sich der Größe und der Höhe der Windkraftanlagen bewusst?“, informiert die FPÖ auf zwei Seiten über die geplanten Ausmaße und setzt sie zur bestehenden Situation in Relation. Auch sie schließen mit Fragen. Die ÖVP informierte via Facebook und mit einem zusätzlichen Infotermin am 20. September am Gemeindeamt.