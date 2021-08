Am 8. August wurden die Feuerwehren von Ringendorf und Großmugl von der Einsatzzentrale in Stockerau wegen eines Wohnhausbrands in Ringendorf alarmiert. Ein Mülleimer war in Brand geraten.

Dabei rückte die Wehr von Großmugl mit dem großen Löschfahrzeug (RLFA-2000) sowie dem MTF aus und musste aus Sicherheitsgründen mit dem Folgetonhorn fahren. Das hat zu Beschwerden wegen des nächtlichen Lärms geführt.

Kurze Nacht auch für die Helfer

Die Reaktion der Kameraden geben am besten einige Zitate von deren Website wieder: „Ja, auch um ein Uhr in der Früh muss die Sirene heulen, damit den Alarm möglichst viele Kameraden mitbekommen. Und ja, auch in der Nacht kann es notwendig sein, das Folgetonhorn einzuschalten (gerade wenn unaufmerksame Fahrer unterwegs sind) – ein 16-Tonnen-Feuerwehrfahrzeug hat einen längeren Bremsweg als ein VW Golf. Ja, uns ist bewusst, dass manche Leute am nächsten Tag arbeiten müssen – das müssen einige von uns auch.“

Zum Glück war der Brand rasch gelöscht. Dank des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Einsatz, für den die Florianis im Dienst an der Allgemeinheit ihre Nachtruhe geopfert haben, dauerte trotzdem drei Stunden.

Auch der Pressesprecher des Bezirkskommandos, Harald Edelmann, meldete sich nach den Beschwerden zu Wort: „Wir fahren nicht aus Jux und Tollerei mit dem Folgetonhorn, sondern aus Sicherheitsgründen, um möglichst rasch zum Einsatzort zu kommen. Je rascher wir dort sind, desto eher kann man den Schaden gering halten, was in diesem Fall auch gelungen ist“, macht er klar.

Schnell gelöscht durch rasches Eingreifen

Das Feuer in Ringendorf hatte bereits die Fassade erfasst, nur durch das rasche Eingreifen der FF ging der Brand glimpflich aus. Edelmann steht voll hinter der lokalen Feuerwehr: „Ich frage mich, wie die Beschwerdeführer reagieren würden, wenn es ihr eigenes Heim beträfe.“