Besondere Wanderung Leitzersdorf nachtaktiv: Auf der Suche nach dem Nachtfalter

Lesezeit: 2 Min CS Christine Stadler

Weil der Regen im Vorjahr zu einer sehr geringen "Ausbeute" führte, wurde die Nachtfalterwanderung heuer auf den 2. Juli verschoben. Foto: Christine Stadler, Christine Stadler

N achtschwärmer kommen in Leitzersdorf am ersten Juniwochenende voll auf ihre Kosten: Erst die Exkursion „Nachtfalter-Leuchten“ am Freitag und dann der erste AG-L Fotografie-Workshop des Jahres am Samstag zeigen die Schönheit der Nacht um die Gemeinde.