Herzogbirbaum: Neue Trafo-Station in Betrieb genommen

Einen wichtigen Schritt in die Energiezukunft setzte die Marktgemeinde Großmugl: In Herzogbirbaum konnte eine neu errichtete Trafo-Station in Betrieb genommen werden. Zusätzlich dazu verlegte die EVN-Tochter Netz NÖ 700 Meter Hoch- und Niederspannungskabel.

Damit sieht sich die Gemeinde nun für den verstärkten Bedarf nach Photovoltaik-Anlagen, E-Ladestationen und Wärmepumpen besser gerüstet. Bürgermeister Christoph Mitterhauser freut sich über die Stärkung der Netz-Infrastruktur seiner Gemeinde: „Unser modernes Stromnetz kann künftige Herausforderungen nun noch besser bewältigen!“

Die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie sehen bis 2030 eine Verzehnfachung der Energie aus Photovoltaikanlagen und eine Verdopplung aus Windkraftanlagen vor. In ihrer Rolle als Verteilnetzbetreiberin stellt das die Netz NÖ vor eine gewaltige Herausforderung, da das Stromnetz in vergleichbar kurzer Zeit auf den verschiedenen Ebenen modernisiert und ausgebaut werden muss.

Das Modernisierungsprogramm bis 2030 umfasst:

Neu- oder Ersatzneubau von etwa 40 Umspannwerken mitsamt der Anschlussleitungen (derzeit sind 92 Umspannwerke in Betrieb)

Jährlicher Zubau von etwa 600 Transformatorstationen (langjähriger Schnitt von etwa 300 Stationen)

Neu- oder Ersatzneubau von etwa 300 Kilometern Hochspannungsleitungen (derzeit etwa 1.400 Kilometer in Betrieb)

Dieser starke Ausbau ist zwingend notwendig. Denn der Umbau des Energiesystems schreitet mit großen Schritten voran. Alleine im Bereich der Photovoltaik-Anlagen verzeichnete die Netz NÖ im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 22.000 neue PV-Anlagen, sodass nun bereits mehr als 75.000 Sonnenkraftwerke in ihr Netz einspeisen. Rund 25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich in Niederösterreich – und mehr als 50 Prozent der Windkraftanlagen.

Die Netz NÖ investiert alleine in diesem Geschäftsjahr rund 320 Millionen in den Ausbau der Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“. Für den Transport und die Verteilung von Strom verfügt Netz NÖ in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 56.400 Kilometern.