Bürgerinitiative gegen Erweiterung fordert Volksbefragung

Mit einem Informationstag am vergangenen Sonntag zeigte die Bürgerinitiative „Nein zur geplanten Erweiterung des Betriebsgebiets Höbersdorf“ anhand von Plakaten auf, warum sie diese Erweiterung auf jeden Fall verhindern will. Wie berichtet, soll das Betriebsgebiet erweitert und umgewidmet werden, die Firma XXXLutz hat bereits eine Ackerfläche im Ausmaß von fünf Hektar gekauft. Den zahlreichen Besuchern standen die Initiativen-Vertreter Rede und Antwort. Weiters erging eine Einladung an den Bürgermeister, die Vizebürgermeisterin und alle Gemeinderäte der Großgemeinde, damit diese auch ihren Standpunkt für eine Erweiterung vertreten können. Dieser Einladung kamen fast alle nach und so konnten die Besucher anregende Gespräche über Pro und Kontra eines Ausbaus führen.

Mit Unterstützung der Sierndorfer Grünen bemüht sich die Bürgerinitiative darum, die Erweiterung des Betriebsgebiets zu verhindern, und zeigte auf, welche Probleme auf die Höbersdorfer Einwohner zukommen könnten: Durch das Riesenlager von XXXLutz würden viele Hektar Boden, die bisher nur dem landwirtschaftlichen Anbau dienten, versiegelt, so die Kritik. Schon jetzt verschütte eine riesige Betonlawine Österreich, und während fruchtbarer Boden zubetoniert wird, häufen sich die Leerstände bei den Gebäuden, argumentierten die Gegner. Das zweite große Problem sieht die Initiative in einem zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommen und weiters besteht die Befürchtung, dass durch die Bodenversiegelung die Hochwassergefahr durch den Göllersbach steigt. Die Initiative erwartet im Falle einer Erweiterung enorme Einbußen der Lebensqualität der Bevölkerung durch erhöhten Lärm, Licht- und Luftverschmutzung sowie Zerstörung des ländlichen Raums.

Initiativen-Vertreter legten zwei Anträge vor

Um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen, legte die Initiative zwei Anträge an den Gemeinderat der Marktgemeinde Sierndorf auf. Mittels einer beigefügten Unterschriftenliste konnten die Besucher ihre Ablehnung zur Erweiterung des Betriebsgebiets kundtun. Der erste Antrag lautete: „Wir fordern den Gemeinderat auf, das derzeitige Betriebsgebiet nicht durch weitere Umwidmungen von Ackerland zu Bauland-Betriebsgebiet zu erweitern und sich dadurch für eine weiterhin lebenswerte Gemeinde auszusprechen.“ Dieser Antrag benötigt 120 Unterschriften, damit es in der nächsten Gemeinderatssitzung als Tagesordnungspunkt aufgenommen werden kann.

Der zweite Antrag beinhaltete die Forderung einer Volksbefragung: „Der Gemeinderat möge eine Volksbefragung anordnen. Die Frage soll lauten: Soll in Höbersdorf das derzeitige Betriebsgebiet durch weitere Umwidmungen von Ackerland in Bauland-Betriebsgebiet erweitert werden?“ Dieser Antrag benötigt 300 Unterschriften, um eingereicht werden zu können.

Wir können nicht die nächsten 20 Jahre in einen Dornröschenschlaf versinken. Bürgermeister Ernst Kreuzinger

Und wie äußerte sich Bürgermeister Ernst Kreuzinger zum Widerstand der Bevölkerung gegen das Betriebsgebiet? „Es ist legitim, dass die Leute auch von einer anderen Seite aus informiert werden. Der Dialog muss auf Augenhöhe und ohne Streit stattfinden und das ist hier auch so der Fall. Ich verstehe die Ängste der Leute und wir stellen die größten Bemühungen an, dass wir die Probleme, die entstehen könnten, schon im Vorfeld abklären und zur Zufriedenheit aller lösen.“

Die Vorwürfe, dass sich die Gemeinde durch die Erweiterung in noch höhere Schulden stürzt, dementierte er. Eine Gemeinde müsse investieren, um den Ort für die Bevölkerung lebenswert zu machen und dass auch die nächsten Generationen zufrieden in der Gemeinde leben können. „Wir können nicht die nächsten 20 Jahre in einen Dornröschenschlaf versinken und nach dieser Zeit wachen wir auf und sagen, dass wir vielleicht doch etwas machen hätten sollen, dann ist es dafür zu spät“.