Chance für Gemeinde oder beeinträchtigte Lebensqualität?

Die Erweiterung des Betriebsgebietes Höbersdorf schlägt immer noch hohe Wellen. Obwohl nach dem Bürgerinformationsabend im Jänner alles geklärt schien, ist die Bürgerinitiative „Nein zum geplanten Ausbau des Betriebsgebiets in Höbersdorf“ noch immer nicht mit den Plänen einverstanden und fürchtet um die Lebensqualität der Höbersdorfer Bevölkerung. Neben der Bodenversiegelung sehen sie Probleme wie Feinstaubbelastung durch das steigende Verkehrsaufkommen sowie Lärmbelästigung und Lichtverschmutzung auf sich zukommen und sind der Meinung, dass dies noch nicht genügend zur Sprache gekommen sind.

Im Rahmen der Initiative fand im September ein Gespräch mit Bürgermeister Ernst Kreuzinger, Gemeinderat Marcus Dostal und den Höbersdorfer Gemeinderäten Gerald Kaiser und Markus Kleedorfer statt. Vorab wurden der Gemeinde Sierndorf die sechs wichtigsten Fragen zugesendet, die als Gesprächsbasis und als Leitfaden dienten. Das Gespräch dauerte über drei Stunden und war sehr konstruktiv. Es wurde vereinbart im gegenseitigen Austausch und im Gespräch zu bleiben.

Bürgermeister sieht große Chance für die Gemeinde

Bürgermeister Ernst Kreuzinger meint dazu: „Wir nehmen die Ängste der Bevölkerung sehr ernst und werden sicher über die weitere Vorgangsweise noch einige Gespräche führen. Derzeit läuft alles, wie wir es geplant haben und sehen mit der Ansiedlung dieses Lutz-Lagers eine große Chance durch die Entrichtung der Kommunalsteuer sowie durch Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in unserer Gemeinde“. XXXLutz selbst hält sich bedeckt, was eine Ansiedelung eines Servicecenters in Höbersdorf betrifft. „Der Standard“-Recherchen ergaben, dass die Firma im Vorjahr eine Ackerfläche von 50.000 Quadratmeter um 1,2 Millionen Euro erworben hat. Die Flächenwidmung sieht derzeit Grünland vor.

Schulterschluss für die Bürgerinitiative kommt aus Stockerau: Die Grünen verwehren sich gegen die Versiegelung in Höbersdorf - und lassen mit einem Vorschlag aufhorchen. Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen) findet, dass Lutz durchaus Chancen hat, in Stockerau an Ort und Stelle wo sich derzeit das Logistikzentrum befindet, zu erweitern. Denn dieses Gewerbegebiet wird nach einem Gemeinderatsbeschluss als Hochhauszone ausgewiesen, damit werde eine Aufstockung möglich.

Hoffnung, dass Gemeinden nicht gegeneinander ausgespielt werden

Diesen Ansatz findet Wirtschaftsstadtrat Christian Moser (ÖVP) „auf jeden Fall gut“. Er gibt aber zu bedenken, dass eine Aufstockung schon vor der neuen Flächenwidmung möglich gewesen wäre. Die Betriebe dürfen ihre Objekte auf bis zu 30 Meter hochziehen, das wurde bisher aber nicht ausgenutzt. Dazu komme die Frage, ob diese Art der Erweiterung für Lutz bautechnisch und statisch überhaupt möglich sei – und mit welchen Kosten das verbunden sei.

„Das ist alles mit viel Spekulation verbunden“, sagt Moser. Noch dazu ist eine Kärntner Firma Liegenschaftseigentümer des Lutz-Gebäudes. „Bedauerlich wäre, wenn Nachbargemeinden gegeneinander ausgespielt werden“, sagt Moser. Wenn das Servicecenter nach Höbersdorf verlegt werden sollte, hat er dennoch Hoffnung für Stockerau: „Es ist eine schöne Liegenschaft. Ich bin mir sicher, dass sich schnell wieder jemand dafür finden würde.“

Stockerau bemühte sich 2012 um das Lutz-Servicecenter

Das Servicecenter zählt zu den größten Arbeitgebern in Stockerau: Das Personal umfasst nicht nur Lagerarbeiter, sondern auch Auslieferungsfahrer und Monteure. Die Stadtgemeinde hat sich 2012 (damals war die SPÖ die Mehrheitspartei) darum bemüht, dass das Lutz-Lager nach Stockerau kommt - und ist dem Betrieb entgegengekommen. Die Immobilienfirma hat für fünf Jahre weniger Kommunalsteuern bezahlt. Das war entscheidend für die Standortwahl des Lutz-Servicecenters. Man habe sich dazu verpflichtet, für eine bestimmte Zeit in Stockerau zu bleiben: Diese Vorgaben seien auch erfüllt worden, betont Moser. Wie viel Kommunalsteuer heute aus dem Betriebsstandort in die Gemeindekassa fließen, will er nicht sagen.

Die Initiative „Nein zum geplanten Ausbau des Betriebsgebiets in Höbersdorf“ lädt indes zu einem einem Informationstag für die Bevölkerung. Erklärt wird auch, welche Anliegen und Ziele verfolgt werden: 29. Oktober, vom 10 bis 16 Uhr im Feuerwehr-Haus Höbersdorf.