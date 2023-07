Gemeinde ist einen Schritt weiter, Kritik ebbt aber nicht ab

Schon Anfang dieses Jahres, als bekannt wurde, dass das Betriebsgebiet in Höbersdorf erweitert werden soll, formierte sich eine Bürgerinitiative, die dies verhindern will. Franz Satzinger von der Initiative „Nein Betriebsgebiet Höbersdorf“ erklärt, dass sich die Initiative „Nein Betriebsgebiet Höbersdorf“ gegen die fortschreitende Versiegelung der Landschaft ausspricht.

„Wir haben auch die Sorge, dass Versprechungen seitens der Gemeinde - zum Beispiel, dass nicht höher als 15 Meter gebaut werden darf - nicht eingehalten werden“, führt Satzinger aus. „Weiters befürchten wir, dass das Möbelhaus, das ein Hochlager bauen will, nach fünf Jahren wieder auszieht und wir mit einem leeren ungenutzten Riesenlager in Zukunft leben müssen.“

Die Grünen verlangen mehr Informationen zum Status quo

Bürgermeister Ernst Kreuzinger (ÖVP) nahm die Sorgen der Einwohner nicht auf die leichte Schulter und veranstaltete am 23. Jänner einen Informationsabend, um die Bürger über das Projekt aufzuklären. Er versprach eine transparente Vorgangsweise, bei der die Bevölkerung über die einzelnen Schritte informiert wird. Nach diesem Abend schien es so, dass alle mit der Vorgangsweise zufrieden waren. So ist es umso erstaunlicher, dass bei der letzten Gemeinderatssitzung massiver Protest laut wurde und die Grünen einen Dringlichkeitsantrag einbrachten.

Sie verlangten in ihrem Antrag seitens der Gemeinde einen Bericht über den Status quo des Erweiterungsprojekts im Betriebsgebiet Höbersdorf und baten um Auskunft zu folgenden Punkten: Wie groß ist das Betriebsgebiet geplant? Wie viele Grundeigentümer haben bereits welche Agrarfläche verkauft? Wurde seitens der Gemeinde mit allen Grundeigentümern über den Verkauf beziehungsweise über die Umwidmung gesprochen und wurden bereits Absprachen und Vereinbarungen mit ihnen getroffen?

Für Gemeinderat Dieter Böck und die Grünen sind noch zu viele Fragen rund um die Erweiterung des Betriebsgebiets Höbersdorf offen. Foto: NÖN-Archiv

„Da in dieser Gemeinderatssitzung einige Punkte, die die Erweiterung des Betriebsgebiets betreffen, im öffentlichen und nicht-öffentlichen Teil angeführt sind und – unserer Meinung nach – noch lange nicht geklärt wurden, haben wir diesen Antrag eingebracht“, erklärt Dieter Böck (Die Grünen) die Beweggründe. „Außerdem wäre eine Kosten-Nutzen-Rechnung sehr interessant. Bringt das neue Betriebsgebiet wirklich etwas für Gemeinde und Bevölkerung?“, fragt er sich.

Die Grünen fühlen sich „nicht ausreichend informiert“, vor einer Umwidmung sollten die angeführten Punkte erneut besprochen werden. Die Aufnahme des Antrags der Grünen wurde bei der Abstimmung mit der Mehrheit der führenden Gemeindepartei abgelehnt, stattdessen wurde dieser im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt.

Wahrscheinlich haben Sie etwas zu verbergen, sonst kann ich diese Vorgangsweise nicht verstehen Franz Satzinger, Sprecher der Bürgerinitiative

Sehr zum Unverständnis der Bürgerinitiative „Nein Betriebsgebiet Höbersdorf“, die bei der Sitzung mit Protestplakaten anwesend war. Ihr Sprecher Franz Satzinger meinte: „Wahrscheinlich haben Sie etwas zu verbergen, sonst kann ich diese Vorgangsweise nicht verstehen.“

Dagegen wehrt sich Bürgermeister Ernst Kreuzinger vehement: „Wir haben sicher nichts zu verbergen, aber jeder muss verstehen, dass Antworten, bei denen Namen genannt werden könnten, im öffentlichen Teil der Sitzung nichts zu suchen haben. Damit die ersten Schritte zur Umwidmung der Ackerflächen in Betriebsgebiet-Grundstücke durchgeführt werden können, müssen wir vorarbeiten“, führte er aus.

Bürgermeister Ernst Kreuzinger (ÖVP) weist vehement zurück, dass die Gemeinde etwas zu verbergen habe. Der Dringlichkeitsantrag der Grünen wurde nämlich im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung behandelt. Foto: NÖN-Archiv

Die Vergabe der Honorarkosten für den Ziviltechniker, der den Straßenbau, die Wasser- und Abwasserleitung plant, sowie für die Planung der Göllersbach-Renaturierung werde bewusst vor der Sommerpause im Gemeinderat behandelt, „damit wir im Herbst zügig weiterarbeiten können“. Diese beiden Tagesordnungspunkte fanden - mit Ausnahme der zwei Gegenstimmen der Grünen, im Falle des Göllersbaches auch mit einer Enthaltung der Bürgerliste - mehrheitliche Zustimmung.

Im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurde der Grundsatzbeschluss bezüglicher weiterer Vorgehensweisen mit Grundeigentümern im Betriebsgebiet Höbersdorf gefasst. Damit eine Umwidmung stattfinden kann, müssen erst alle Grundeigentümer ihr Grundstück an die Gemeinde verkaufen.