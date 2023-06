Spillern: Für die Fitness in den Park

Der SC Malibu bietet seit 13. Juni wieder das Gratis-Fitness-Programm im Spillerner Schretzmayer-Generationenpark an. Jeden Dienstag kann man mit Silja Winkler an seiner körperlichen Fitness arbeiten. Es wird der Kurs „COBE – Starker Rücken und Beckenboden“ im Rahmen von „Bewegt im Park“ bis 5. September angeboten, immer zwischen 17.45 und 18.45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Susanna Cunat steht dem Verein SC Malibu vor und erklärt, was es mit COBE auf sich hat: „Co steht für starke Mitte und Be für Beckenboden. Das ist also sehr wichtig für die Wirbelsäule, Hüfte und Potenz, das Angebot richtet sich also auch an Männer“, lässt sie lachend wissen. Man kann damit etwa Kreuzschmerzen lindern. Der Kurs findet nur an Werktagen und bei Schönwetter statt.

„Bewegt im Park“ ist ein Schnupperangebot, an dem man unverbindlich teilnehmen kann, der SC Malibu bietet aber natürlich Kurse entgeltlich an. Am Dienstag gibt es im Park bereits von 16.45 bis 17.40 Uhr „Yoga für den Rücken“, um 18.45 bis 20 Uhr folgt „Hatha Yoga – Fortgeschrittene“. Alles über die Angebote von SC Malibu findet man auf der Facebook-Seite „FC/SC Malibu“ oder direkt bei Susanna Cunat: susanna.cunat@gmail.com. Anmelden kann man sich via Website: www.fcmalibu.com.