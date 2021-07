Seit April 2015 fährt das ISTmobil durch den Bezirk. Zwischen den rund 1.000 fußläufig erreichbaren Haltepunkten wurden bisher 135.000 Fahrgäste befördert. Im Zuge der einjährigen Betriebsverlängerung und der Erweiterung des Bediengebiets um Langenzersdorf werden alle 1.000 Haltepunkte unter die Lupe genommen.

Sicherheit steht im Vordergrund

„Wir nehmen keine Haltepunkte weg, auch wenn sie nicht so gut angenommen werden“, schickt Karin Schneider von der Kleinregion 10vorWien voraus. Sämtliche im System hinterlegten Tafeln würden gesichtet und eventuell verrückt, „wenn man zum Beispiel ein paar Meter weiter sicherer ein- und aussteigen kann“, erklärt sie.

Bei den Änderungen werde man auf die Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Bevölkerung eingehen. Mit der Evaluierung werde eine korrekte und vollständige Datengrundlage für eine noch effizientere Disposition geschaffen.

Die Haltepunkte, die vom ISTmobil in den letzten drei Jahren am häufigsten angefahren wurden, sind die Bahnhöfe Korneuburg und Stockerau, der Korneuburger Hauptplatz, der Rathausplatz und der Sparkassenplatz in Stockerau sowie der Bahnhof in Leobendorf. -vl-