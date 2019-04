Gemeinden haben die Möglichkeit, Asylwerber für Hilfstätigkeiten stundenweise zu beschäftigen. Aktuell geschieht dies in Langenzersdorf und Sierndorf. FP-Innenminister Herbert Kickl will nun den Stundenlohn für die Remunerantentätigkeiten auf höchstens 1,50 Euro pro Stunde begrenzen.

Rund 20 Flüchtlinge haben in Langenzersdorf den nötigen Status als Asylwerber, um von der Gemeinde beschäftigt zu werden. „Diese Möglichkeit wird auch stark genutzt“, so Peter Schawerda von der Flüchtlingsinitiative Langenzersdorf. Sie waren im Einsatz, als der Venusgarten am Bisamberg entstand und das Grundstück für Projekte wie „Biene trifft Obstbau“ revitalisiert werden musste.

„Auch eine Vermittlung über die Gemeinde für Hilfstätigkeiten bei der Gartenarbeit wäre denkbar.“ Andreas Arbesser, Bürger-meister von Langenzersdorf

Die drei Euro netto pro Stunde, die bezahlt wurden, findet Schawerda nicht übertrieben, zumal die Höchstgrenze für den Zuverdienst ohnedies bei 110 Euro liegt. Würde der Betrag aber wie angekündigt halbiert, „ist das ein Horror, weil keine Effizienz erwartet werden kann“, so Schawerda, der die Senkung der Entschädigung als „Desintegra tionsmaßnahme“ bezeichnet.

„Ich bin froh, dass sie am Bauhof arbeiten, wir sind sehr zufrieden“, lobt auch der Langenzersdorfer VP-Bürgermeister Andreas Arbesser den Einsatz der Asylwerber. Von einer Begrenzung des Stundenlohns auf 1,50 Euro hält er nichts: „Warum ein Zuverdienststopp, wenn ja Geld da ist?“ Ihm wäre sogar ein Leistungssystem viel lieber.

Ebenso sollte der Deckel von 110 Euro höher sein, verlangt er und wünscht sich, dass das System liberal behandelt wird. „Auch eine Vermittlung über die Gemeinde für Hilfstätigkeiten bei der Gartenarbeit wäre denkbar“,so Arbesser.

Als Erfolgsmodell sieht der VP-Bürgermeister von Sierndorf, Gottfried Muck, den Einsatz der 30 Asylwerber, die ihm zur Verfügung stehen. Zwölf von ihnen waren jetzt zur Straßen- und Grünflächenreinigung im Einsatz, so Muck. Er profitiert davon, dass viele Asylwerber aus anderen Einrichtung gekommen sind, in denen sie bereits gearbeitet haben, etwa in Stockerau. „Einige sind von sich aus gekommen und haben sich angeboten“, erklärt Muck. Eingesetzt werden die Aslywerber für Tätigkeiten, die den regulären Gewerbebetrieben nicht in die Quere kommen und die sonst von vielen Freiwilligen geleistet werden müssten. Dafür hat Muck sogar den Stundensatz von drei auf 3,50 Euro erhöht.

Drei bis vier Helfer jeweils in einer Vormittags- und einer Nachmittagsgruppe waren beim Bauhof in Stockerau beschäftigt, doch mit der Schließung des Asylheims im alten Bezirksgericht gibt es in der Stadt keine infrage kommenden Flüchtlinge mehr. Schließlich dürfen nur Asylwerber, die in Bundesbetreuung sind, eingesetzt werden. „Sie gehen uns ab, sie waren eine große Hilfe“, erklärt Bauhofleiter Franz Els im Gespräch mit der NÖN.

Natürlich habe man zunächst gemeinsam mit einem Dolmetscher abgeklärt, welche Ausbildung die Asylwerber haben. „Viele der Helfer stammen aus der Landwirtschaft, da lag die Grünraumpflege auf der Hand“, so Els. Aber auch in der hauseigenen Tischlerei wurden Asylwerber eingesetzt – mit großem Erfolg, denn „sie waren fleißig und sehr genau“, berichtet Els. Gezahlt wurden ihnen übrigens drei Euro pro Stunde.

„Ich würde sie sofort wieder zur Verstärkung nehmen“, so der Bauhofleiter, der auch anregen will, dass von der Stadt versucht wird, Asylwerber zu beschäftigen. „Es wäre schade, wenn sie jetzt spazieren gehen müssten, statt uns weiterhin zu helfen“, so Els.

Erfahrung mit dem Einsatz von Flüchtlingen hat Stockerau schon recht lange, erinnert Els. Schon zur Zeit des Bosnienkrieges wurden viele von ihnen in der Stadt beschäftigt – und einige sind gleich da geblieben.