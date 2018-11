Im Jahr 1918 wurde in Österreich das aktive und passive Frauenwahlrecht eingeführt, elf Jahre, nachdem den Männern dieses Recht gewährt worden war. Österreich feiert heuer das Jubiläumsjahr „100 Jahre Frauenwahlrecht“, doch in der Politik sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Im Bezirk Korneuburg wird nur eine von 20 Gemeinden von einer Bürgermeisterin geführt. Magdalena Batoha (ÖVP) steht seit 2015 der Gemeinde Leobendorf vor. Mit Gabriele Frithum (SPÖ) könnte Stockerau bald von einer Frau regiert werden. Die SPÖ schickt sie als Nachfolgerin von Helmut Laab ins Rennen.

„Schafft sie Budget oder Straßenbau?“

„Es liegt an der Dominanz der Männer“, glaubt Dorothea Schittenhelm (ÖVP) zu wissen, warum es immer noch so wenige Bürgermeisterinnen gibt. Niederösterreichweit sind es nur 11,7 Prozent. Schittenhelm war

knapp 15 Jahre Bürgermeisterin von Bisamberg, seit acht Jahren ist sie Bundesleiterin der ÖVP-Frauen. Sie selbst sieht sich als „Eisbrecherin“, um den Weg von Frauen in der Politik freizumachen. Als Bezirksparteiobfrau gab sie schließlich auch auf Bezirksebene den Ton an. „Frauen müssen sich die Anerkennung härter erarbeiten als Männer“, sagt sie.

Männer würde man von Haus aus mehr zutrauen. Das habe man sie vor allem zu Beginn ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin spüren lassen, erinnert sie sich: „Wenn es um Themen wie Budget oder Straßenbau ging, hieß es sofort: Wird sie das schaffen?“ Besonders gekränkt hat sie die Darstellung als „karrieregeile Frau“ und die Frage, wieviel sie denn verdient.

„Bei einem Mann würde das niemand sagen“, ist sie sich gewiss. Bei Batoha ist das schon anders: Sie habe noch nie einen Unterschied wahrgenommen, dass sie als Frau die Geschicke einer Gemeinde lenkt. „Frauen haben es manchmal sogar etwas leichter, weil wir mehr Charme als die Männer haben“, meint sie augenzwinkernd.

Dass sich so wenige Frauen an die Spitze einer Gemeinde wagen, hätte auch mit ihnen selbst zu tun, sagt die Leobendorfer Ortschefin: „Die Frauen, die wollen, haben heute die Chance eine Führungsposition zu übernehmen. Die anderen sind noch nicht so weit.“ Aus diesem Grund hält sie auch nichts von verpflichtenden Frauenquoten. „Wenn es keine passende Frau gibt, bringt auch kein Gesetz etwas“, ist sie überzeugt.

Männer, die gescheit sind, holen sich Frauen in ihr Team.“Dorothea Schittenhelm

Frauen hätten heute zwar mehr Unterstützung von ihren Partnern, „es sind aber noch immer die Frauen, die Kinder bekommen und sie stillen“, wirft sie ein. Batohas Kinder sind längst erwachsen, aber würde sie ihren Job als Bürgermeisterin auch mit kleinen Kindern schaffen? „Ja“, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen, „wenn mich mein Gatte so unterstützt, wie er es jetzt tut.“

Wird Gabriele Frithum wie geplant in der Dezember-Gemeinderatssitzung zur neuen Stockerauer Stadtchefin gewählt, wäre sie die zweite Bürgermeisterin im Bezirk. Nachdem es weniger Frauen in der Position gibt, sei die Erwartungshaltung eine andere als bei einem Mann, glaubt sie. „Es ist wichtig, sich das Vertrauen, die Akzeptanz und den Respekt zu erarbeiten“, ist sie sich im Klaren, „leider müssen wir Frauen auch heute noch ständig beweisen, dass wir uns in einer Männerwelt behaupten können.“

Schittenhelm plädiert für mehr Frauen in politischen Ämtern: „Männer, die gescheit sind, holen sich Frauen in ihr Team.“ Frauen seien nicht nur innovativ, sondern auch solidarisch und loyal. Das Argument, Frauen wollen nicht in Führungspositionen, lässt sie nicht gelten. Es dürfte nicht sein, dass Frauen voll mitentscheiden, aber wenn es um eine Position geht, diese am Ende ein Mann bekommt.