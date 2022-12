2023 bringt Preissteigerungen: Wasser und Kanal werden teurer

Werbung

In manchen Gemeinden gab es mit Jahreswechsel auch Gebührenanpassungen. In Rußbach etwa steigen die Kanalgebühren von 2,47 Euro auf drei Euro, dies gilt erstmals auch für leer stehende Häuser.

In Harmannsdorf wird das Wasser teurer. Nach über zehn Jahren hat der Gemeinderat einen neuen Preis fixiert: Ein Kubikmeter Wasser kostet statt 1,79 künftig 1,90 Euro. Damit trägt man der Tatsache Rechnung, dass der Einkaufspreis von Wasser von 1,106 Euro pro Kubikmeter im Jahr 2010 auf aktuell 1,303 Euro gestiegen ist. Zu einer Anhebung des Wasserpreises ist man in Leobendorf gezwungen, da es eine Unterdeckelung gab. Somit war die Auszahlung von rund 300.000 Euro an Bedarfszuwendungen gestoppt, bis eine Gebührenerhöhung beschlossen wurde. Der Kubikmeter Wasser wird künftig 1,73 statt 1,51 Euro kosten. Aus dem gleichen Grund mussten die Abwassergebühren angehoben werden.

Da macht die Unterdeckelung zwar nur rund 21.600 Euro aus, allerdings sind Reparaturen zu erwarten. Die Gebührenerhöhung wurde mit 8,5 Prozent festgesetzt.

