Weniger als zwei Wochen Zeit für die Organisation der Teststraßen – das war eine große Herausforderung für die Gemeinden. Personelle Unterstützung erhalten sie von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Bundesheer. Weitgehend war alles nach einer Woche vorbereitet, beruhigt der Korneuburger ÖVP-Bürgermeister und Gemeindebund-Chef Christian Gepp. Einzelne Personalengpässe wie etwa in Korneuburg seien noch zu beheben gewesen. „Man darf aber nicht vergessen, dass es alleine im Bezirk 68 Teststraßen gibt“, erinnert Gepp. 63 Prozent der Einwohner wollen sich laut Umfrage der Korneuburger NÖN testen lassen.

Man habe in der Gemeinde einen Krisenstab gebildet, um alle Anforderungen abzuklären, so der Stettner SPÖ-Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert. Beim Personal kam sofort Unterstützung: „Die Gemeinderäte werden für administrative Arbeiten einspringen“, erklärt Windsor-Seifert. Als Testpersonal werden auch Rettungs- und Krankenpflegekräfte eingesetzt. „Wer bei der Rettung ist, der sagt praktisch immer zu; und wenn es nur ein paar Stunden möglich ist“, freut sich Windsor-Seifert.

„Sollte es zu Engpässen oder Ausfällen kommen, haben wir das Personal für eine komplette Teststraße in Bereitschaft.“ Jürgen Schlechter, ABC-Kommandant, Korneuburg

„Ich telefoniere auf der Suche nach Freiwilligen“, erklärte die Leobendorfer ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha. Das medizinische Personal muss sie selbst finden, doch „mir müssen Ärzte absagen, weil sie etwa Dienst in einem Krankenhaus haben“. Glücklich ist Batoha über die vielen Freiwilligen, die sich gemeldet haben.

Problematisch ist die Infrastruktur. In Harmannsdorf hatte man auch Teststraßen in Katas tralgemeinden angedacht. „Das scheiterte aber am benötigten schnellen Internet“, liefert ÖVP- Vizebürgermeister Alexander Raicher den Grund, warum nur in der Sporthalle Rückersdorf getestet wird.

In Gerasdorf mit vier Ortsteilen waren zehn Teststraßen zu planen und zu besetzen, erklärt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta. Entsprechend groß ist der Personalbedarf von mindestens 20 Personen im medizinischen Personal sowie je 60 für Administration und Ordnerdienste. Speziell für das medizinische Personal sind laut Vojta die Tests eine große Herausforderung, „weil sie stundenlang in den Schutzanzügen stecken und schwitzen“.

Freiwillige der Feuerwehren werden hauptsächlich bei der Logistik tätig sein, so Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl. In den Teststationen werden sie Ordnerdienste leisten. Wie viele Florianis im ganzen Bezirk im Einsatz sein werden, hängt von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab. Für Stockerau etwa rechnet Kargl mit insgesamt bis zu 60 Feuerwehrmännern im Einsatz. Eine Gefahr für die Sicherheit ist nicht zu befürchten: „Wir haben im Bezirk rund 4.500 freiwillige Feuerwehrleute“, beruhigt Kargl.

Laut Helmut Riemer, Pressesprecher des Roten Kreuzes im Bezirk, „haben wir schon viel Personal aufgestellt, zum Teil werden Gemeinden komplett von uns übernommen.“ 70 Helfer pro Tag können eingesetzt werden. Wichtig beim Personaleinsatz sei für das Rote Kreuz natürlich, „dass der tägliche Betrieb nicht beeinträchtigt werden darf“, so Riemer. Die Einschulung gab es bei der Teststraße in Korneuburg.

Im Bezirk sind die Soldaten vom ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg im Assistenzeinsatz. Die Lehrertests wurden komplett in Eigenregie durchgeführt, bei den Massentests sind die Spezialisten für die Lieferung von Schutzausrüstung und Testkits zuständig, erklärt Kommandant Jürgen Schlechter. Man könne jederzeit aushelfen, falls Not am Mann oder Material bestehe. Zehn Soldaten sind ausgebildet, um Tests durchführen zu können. „Sollte es zu Engpässen kommen, haben wir das Personal für eine komplette Teststraße in Bereitschaft“, so Schlechter. Und falls bei einer Teststation der Andrang größer als erwartet sein sollte, liefern Fahrer Testkits nach.